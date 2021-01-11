225 milyon dolarlık makyaj

Egea ailesine gösterilen yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getiren Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, “Egea Model Ailesi, Sedan, Hatchback ve Station Wagon gövde tipleriyle 5 yılda 274 bin adedin üzerinde satış rakamına ulaştı ve her şeyiyle tam ve erişilebilir bir aile otomobili olduğunu gösterdi. Şimdi ise ailenin diğer üyeleri gibi Tofaş’ta geliştirilen ve üretilen Yeni Egea Cross ile yine Türk tüketicisinin beğeniyle karşıladığı ve tercih ettiği bir segmente giriyoruz” dedi.

Egea’nın, Tofaş’ın farklı alanlardaki yetkinliklerini ortaya çıkarttığı vurgulayan Aytaç, “5 yılda yaptığımız 274 bin 341 Egea satışı bize makyaj kapsamında neler yapmamız gerektiğine dair geri dönüşler sağladı” ifadesini kullandı.

Yenilenen Egea modellerinde tamamen yeni 1.0 lt (100 hp ve 130 hp) benzinli motor, dijital gösterge gibi yenilikler de var.