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    HaberlerOtomobil Haberleri 225 milyon dolarlık makyaj
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    11.01.2021 - 07:00 |

    225 milyon dolarlık makyaj

    Tofaş’ın 2015 yılının sonunda seri üretimine başladığı ve geçtiğimiz yılın sonunda yenilenen Egea model ailesi, 225 milyon dolarlık makyajla Türkiye’de de satışa sunuldu. Artan donanımları, dış ve iç tasarımındaki değişiklikleri, artan motor seçenekleriyle dikkat çeken makyajlı Egea ailesi, “Sedan”, “Hatchback” ve “Station Wagon”un yanı sıra tamamen yeni crossover versiyonu “Egea Cross”la sunuluyor. Yeni Egea Ailesi’nde, Sedan 130 bin 900 TL’den, Egea Cross ise 154 bin 900 bin TL’den başlayan fiyatlarla çıktı.

    225 milyon dolarlık makyaj

     

    Egea ailesine gösterilen yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getiren Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, “Egea Model Ailesi, Sedan, Hatchback ve Station Wagon gövde tipleriyle 5 yılda 274 bin adedin üzerinde satış rakamına ulaştı ve her şeyiyle tam ve erişilebilir bir aile otomobili olduğunu gösterdi. Şimdi ise ailenin diğer üyeleri gibi Tofaş’ta geliştirilen ve üretilen Yeni Egea Cross ile yine Türk tüketicisinin beğeniyle karşıladığı ve tercih ettiği bir segmente giriyoruz” dedi.

    Egea’nın, Tofaş’ın farklı alanlardaki yetkinliklerini ortaya çıkarttığı vurgulayan Aytaç, “5 yılda yaptığımız 274 bin 341 Egea satışı bize makyaj kapsamında neler yapmamız gerektiğine dair geri dönüşler sağladı” ifadesini kullandı.

    Yenilenen Egea modellerinde tamamen yeni 1.0 lt (100 hp ve 130 hp) benzinli motor, dijital gösterge gibi yenilikler de var.

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