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    HaberlerOtomobil Haberleri 25 bin Hyundai Kona geri çağrıldı
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    12.10.2020 - 16:22 |

    25 bin Hyundai Kona geri çağrıldı

    Hyundai, Kona model araçlarını bataryalarındaki yangın riski nedeniyle geri çağırdığını duyurdu.

    25 bin Hyundai Kona geri çağrıldı

    Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, geçtiğimiz yıllarda satışa çıkardığı elektrikli Kona modellerini geri çağırma kararı aldı.

    Toplamda 25 bin 564 Kona modelini geri çağıran şirket, söz konusu araçların bataryalarında yangın oluşma riskinin bulunduğunu söylüyor.

    Güney Kore Ulaştırma Bakanlığının yayınladığı bildiriye göre, bu geri çağırma 2017 Eylül ve 2020 Mart ayları arasında üretilen Kona Electric modellerini kapsıyor.

    Daha önce yangına sebep oldu

    Hyundai'nin paylaştığı verilere göre batarya sorunu, biri Kanada ve biri Avusturya'da olmak üzere toplamda 13 yangına sebep oldu. Ancak bu yangınlarda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

    Son olarak Hyundai'nin Kona modelinde, LG Chem tarafından üretilen bataryaların kullanıldığını belirtelim.

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