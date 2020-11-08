A3 Sportback, Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak?

Otomotiv dünyasının en önemli yayın gruplarından biri tarafından, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ve okuyucu oylarıyla belirlenen finalistlerin, uluslararası uzman bir jüri tarafından değerlendirildiği yarışmada, A3 Sportback kendi sınıfının birinciliğini elde etti.

Pazara sunulduğu tarihten bu yana birçok uluslararası ödüle layık görülen ve Premium Kompakt Sınıf’ın simge modeli olan A3 Sportback, dördüncü nesliyle başarılarını devam ettiriyor. "Altın Direksiyon" ödülünün, gurur duydukları güçlü takım performansını temsil ettiğini ifade eden Audi CEO'su Markus Duesmann, “Yeni A3 Sportback, geniş bir hedef kitleye hitap ederken, tasarım ve dijitalleşmede yeni standartlar getirmeye de devam ediyor. Yeni A3 Sportback çok daha sportif, dijital ve son derece bağlantılı olmasıyla okuyucuların ve jürinin beğenisini kazandı.” dedi.

Dünyanın en prestijli otomobil ödüllerinden olan "Altın Direksiyon", aynı zamanda bu konuda Almanya'daki en eski organizasyonlardan biri. İlk olarak 1976'da düzenlenen yarışmanın 2020 seçiminde, sekiz sınıfa ayrılan 63 yeni model, büyük ödül için mücadele etti. Her kategoride, okuyucu anketinde en çok oyu alan üç model finale kalmaya hak kazandı. 24 modelin katıldığı final, Ekim ayı başlarında DEKRA Lausitzring'de gerçekleşti. Uluslararası uzmanlardan oluşan bir jüri, adayları belirlenen test şemasında yer alan kriterlere göre değerlendirdi.

Audi A3 kazanma geleneğini devam ettirdi

1996 yılında pazara sunulan ve dört halkalı markanın yeni bir segmentini oluşturduğu için premium kompakt sınıfın kurucusu olarak görülen A3, o tarihten bu yana üç kez; 1996, 2012 ve 2013 yıllarında "Altın Direksiyon" ödülü kazandı. 2020 yılı içinde dördüncü nesliyle yollarda yerini alan A3 Sportback, ilerici tasarımının yanısıra, bilgi-eğlence, süspansiyon ve sürücü destek sistemleri gibi üst sınıftan aldığı yeni özellikleriyle hem başarısını hem de iddiasını devam ettiriyor.

Yeni A3 Sportback’in 2021 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.