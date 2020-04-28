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    HaberlerOtomobil Haberleri Abs nedir? Araçlarda Abs fren sistemi nasıl çalışır, ne işe yarar?
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    28.04.2020 - 17:31 |

    Abs nedir? Araçlarda Abs fren sistemi nasıl çalışır, ne işe yarar?

    Günümüz pek çok yeni model araçlarında ABS sistemi bir mecburiyet haline geldi. Araçların fren sistemi ile ilgili olan bu yapı, güvenlik noktasında büyük bir potansiyel teşkil ediyor. Peki, ABS nedir? Araçlarda ABS fren sistemi nasıl çalışır, ne işe yarar? İşte, bilinmesi gerekenler.

    Abs nedir? Araçlarda Abs fren sistemi nasıl çalışır, ne işe yarar?

    Araçlardaki sürücü ve yolcular ile beraber trafikte yer alan herkesin güvenliğini sağlamak amaçlı, araçlardaki ABS sistemi büyük öneme sahiptir. Bu sistem ani durumlar karşısında yüksek bir güvenlik potansiyeli sağladığı için, artık üretimi sağlanan tüm araçlar için bir mecburiyet halini almış durumda.

    ABS nedir?

    İngilizce adı ‘’anti-lock braking system’’ olan ABS araçlardaki fren sistemidir. Diğer bir deyişle kilitleme karşıtı bir sistem olarak tabir etmek mümkün. Bu sistem hidrolik frenlerin araç tekerleklerini kilitlemesine önlem almaktadır. Böylece herhangi bir olası durum karşısında çok daha sağlıklı şekilde aracın durmasına olanak tanır.

    Araçlarda ABS fren sistemi nasıl çalışır?

    Herhangi bir kötü hava koşulu karşısında özel bir çalışma prensibi ile beraber ABS fren sistemi yüksek bir koruma potansiyeli sağlar. Örneğin kaygan bir zemine sahip yolda araç seyir ederken tekerleğin devir sayısı ani olarak düşebilir. Böyle durumlarda ABS fren sistemi otomatik olarak devreye girer. Fren pedalında oluşan hafif bir titreme ile beraber oluşan küçük bir ses üzerinden bunu anlamak mümkün. Bu doğrultuda sistem kaymayı engellemek için frenleme kuvvetine müdahale ederek güvenlik sağlar.

    Araçlarda ABS fren sistemi ne işe yarar?

    Hidrolik frenlerin araçların tekerleklerini kilitlemesini önlemek için ABS kullanılır. Bu doğrultuda tekerleklerin devir sayısı ne olursa olsun, sistem kaymayı engellemek suretiyle direksiyon hakimiyetini şoförde kalmasına imkan verir. Özellikle fren mesafesi ABS devrede iken uzar. Ancak bu frenleme direksiyon hakimiyeti noktasında önemli bir potansiyel oluşturmaktadır.

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