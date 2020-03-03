Abs Nedir, Ne İşe Yarar? Arabalardaki Abs Nasıl Çalışır?

Bir süredir arabalarda zorunlu olarak bulunmakta olan ABS fren sistemleri, otomobilin içerisinde bulunan yolcuların ve sürücünün, hatta trafik içinde bulunan herkesin güvenliğini artırmak amacıyla geliştiren bir sistemdir. Tam adı Anti-lock Braking System, yani tam Türkçe karşılığı kilitlenme karşıtı fren sistemidir.

ABS Fren Sistemi Ne İşe Yarar?

ABS fren sisteminde amaç, araçta bulunan hidrolik frenlerin araç tekerlerini kilitlemesini önlemektir.

Arabanızın yükü, hızınız ve de yol koşulları ne olursa olsun tekerleklerin devir sayılarını takip eder. Bu sayede arabanın kaymasını engeller ve sürücüye direksiyon hakimiyeti kazandırır. Unutulmaması gereken bir diğer husus da ABS fren sistemi devrede ise, fren mesafesi uzayacaktır. Frenleme zamanında direksiyon hakimiyeti konusunda daha fazla yararı vardır.

Arabalardaki ABS Tren Sistemi Nasıl Çalışmaktadır?

Araç seyir halinde iken fren pedalına uygulanacak olan ani ve sert tepki ABS fren sistemini devreye sokacaktır. ABS fren sistemleri daha güvenli bir araç sürüşü için geliştirilmiştir. ABS varlığı ile tekerlere uygulanmış olan basınç ayarlanır ve teker kilitlenmelerinin önüne geçilir. Bu sayede sürücü yol kontrolü ve direksiyon hakimiyetini kaybetmemiş olur. Yani kısaca ABS, otomobilde bulunun dört tekerleğin frenlerin uyguladığı basınçlarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde düzenleyen sistemlerdir. Darbeli

frenleme imkanı oluşturulur, sonuç olarak da sürücüler yol hakimiyeti ve direksiyon hakimiyetini kaybetmemiş olurlar.

ABS fren sistemlerinin temel amacı, uygulanacak olan frenin mesafesini kısaltmak olarak bilinmektedir. Fakat bu durum yanlış bir bilgidir. ABS fren sistemlerinin temel amacı, sert ve ani frenlemelerde sürücünün yol ve direksiyon hakimiyetini kaybetmemesidir. Araç fren mesafesinde tabi ki kısalma vardır fakat temel amaç bu değildir. İkinci temel fayda fren mesafesinde kısaltma olmasıdır.

ABS fren sistemleri panikleme gibi durumlarda sert ve ani frenleme durumunda, arabanın tekerleklerinin kilitlenmesini önleyerek sürücünün manevra yeteneğini ona bırakır. ABS bulunan araçlarda dinamik sürtünmeden yararlanılırken, ABS bulunmayan araçlara oranla daha da kısa mesafede aracı durdurabilme imkanı sağlanmaktadır.