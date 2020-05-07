Ağır Hasar Kaydı Nedir? Aracın Pert Olması Ne Anlama Gelir?

Ağır hasar kayıtlı araçlar belirli bir limitten sonra bu kategoriye girmektedir. Araçların pert kayıtlı olması için de yine aynı şekilde belirli bir hasar limitine ulaşması gerekmektedir. Limitin aşılması halinde araç trafikten men edilecek duruma gelmektedir.



Ağır Hasar Kaydı Nedir?



Ağır hasar kaydı olan aracın trafikte kullanılması herhangi bir tehlike teşkil etmemektedir. Araç sahipleri ağır ve pert kayıtları birbiriyle karıştırdığı için, trafiğe çıkmasının tehlikeli olduğunu düşünmektedirler. Fakat bazı ağır hasarlı araçların trafikte kullanılması sağlıklı olmayacağı ve diğer sürücüleri tehlikeye atacağı için trafikten men edilmektedir. Bu araçlar da ağır hasar kayıtlı yerine, pert kayıtlı olarak tanımlanmaktadır.



Ağır hasar kayıtlı araçlarda kimi zaman kaput yamulabilir, kimi zaman kapılara zarar gelebilir. Yani aracın herhangi bir bölgesinde çarpma sonucunda oluşan hasarlardan dolayı araç ağır hasar kayıtlı olarak sisteme girilebilmektedir. Aracın ağır kayıtlı olması halinde daha düşük ücretler karşılığında serviste işlemler yapılabilirken, pert kayıtta aracın eski haline dönmesi için çok daha fazla ücretlerin ödenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde aracın trafiğe çıkışına izin verilmemektedir.



Aracın Pert Olması Ne Anlama Gelir?



Bir aracın pert kategorisine girebilmesi için minimum %70 veya daha fazla oranda hasar almış olması gerekmektedir. Bu oranın altında yer alan araçlar pert olarak geçmemektedir. Ayrıca ağır hasar kaydı oluşan veya pert sınıfına giren araçların kazaya ilişkin bilgileri TRAMER olarak adlandırılan sisteme girilmektedir. Bu sistem sayesinde ikinci el piyasasındaki güven problemi de büyük ölçüde ortadan kalkmaktadır.



Pert olan araçları eski haline getirmek bir hayli zordur. Dolayısıyla araç alınacağı zaman öncelikle TRAMER sistemi üzerinden sorgulama yapılması gerekmektedir. Bahsi geçen sistemden veri silinmesi mümkün olmadığı için, araçların geçmişine dair tüm bilgiler kolaylıkla edinilebilmektedir.