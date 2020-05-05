Airmatic Nedir, Ne İşe Yarar? Araçlarda Bulunan Airmatic Nasıl Çalışır?

Araçlarda sürüş konforunun sağlanabilmesi için birbirinden farklı yöntemler geliştirmiştir. Airmatic de bu yöntemlerden yalnızca biridir. 1998 yılında Mercedes tarafından kullanılmaya başlanan teknoloji, sürüş esnasında yolcuları ve aracı önemli ölçüde rahatlatmıştır.



Airmatic Nedir, Ne İşe Yarar?



Airmatic 1998 yılında Mercedes tarafından S Class araçlara yönelik tasarlanmış olan bir teknolojidir. Araçların süspansiyon durumunun kontrolünü sağlayan airmatic, araç sahibine içeriden kontrol imkanı sunmaktadır. Ayrıca bu kontrollerin tamamı kullanılan yolun durumuna göre yapılabilmektedir. Yolun bozukluğuna göre süspansiyon durumu yukarı ya da aşağı yönlü olarak 25 mm hareket ettirilebilmektedir. Bu sistem aynı zamanda havalı süspansiyon olarak da adlandırılmaktadır.



Araçlarda Bulunan Airmatic Nasıl Çalışır?



Airmatic bulunan araçlarda sürüş konforu ve yol tutuşu üst seviyededir. Günümüzde Airmatic adlı sistemin kalitesini daha da arttırabilmek için farklı yöntemler ve takviye ekipmanlar geliştirilmektedir. Bu çalışmalar ile yol tutuşun ve sürüş konforunun daha da arttırılması amaçlanmaktadır.



Airmatic adlı teknoloji daha çok zorlu ve engebeli yollarda kullanmaktadır. Aracın engebeli yollarda yüksekliğinin arttırılması ile birlikte sürüş konforu direkt olarak artmaktadır. Tamamen sürücü kontrolünde olan bu özellik, teknolojik anlamda da zirveyi temsil etmektedir. Sürücü tarafından engebeli yola girişte yükseltilen araç, engebeli ve zorlu araç tekrardan eski haline çevrilir. Bu sayede aracın alt takımlarının zarar görmesinin dışında, yüksek sallantılı ve titreşimli sürüş de ortadan kalkmış olur. Yakın zamanda SUV araçların haricinde tüm araç tiplerine uygulanmaya başlayan bu sistem, otomobil sektöründe de büyük devrim oluşturmuştur.