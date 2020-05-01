Alfa Romeo 110 yıllık geçmişinin kapılarını açıyor

Bu yıl, 24 Haziran’da 110. yaşını kutlayacak olan marka, heyecan verici ve daha önce duyulmamış hikayeleri, Alfa Romeo modelleriyle bütünleştirip, okuyanları hayal dünyalarında bir yolculuğa çıkartıyor.

Storie Alfa Romeo, 110 yıllık tarihi kutluyor

Alfa Romeo’nun teknolojik yenilikler, sportif başarılar ve unutulmaz tasarımlarla dolu hikayesini aktaran; geçmişten günümüze en özel Alfa Romeo modelleri hakkında bilgiler paylaşılan web serisi ‘Storie Alfa Romeo’ hayata geçirildi. Bu seri ile İtalya’nın Arese kentindeki “Museo Storico Alfa Romeo”da yer alan; güzellik ve performanslarıyla beğeni toplamış otomobillerin daha önce yayınlanmayan hikâyeleri internet üzerinden gözler önüne seriliyor.

Arşivden görüntülerle dolu

“Storie Alfa Romeo”, markanın hikayesini arşiv görüntüleri ile destekleyerek tüm faaliyetlerini ele alıyor. “Storie Alfa Romeo” markanın İtalyan toplumunu kucaklayarak küresel bir simgeye dönüşümünü aşama aşama aktarırken; marka vizyonunu artıran yöneticiler ile araçların üretimine katkı sağlayan önemli tasarımcı ve mühendislerin deneyimleriyle de Alfa tutkunlarına bilgi dolu bir geçmişin kapılarını aralıyor.

Milano’nun Via Cappuccio’sından dünyaya

Alfa Romeo’nun mihenk taşları ve en özel modellerinin aktarıldığı “Storie Alfa Romeo”, otomobillerin üretildiği dönemde yaşanan siyasi, kültürel ve popüler olayları da tarihçe paralelinde aktarılarak seriye renk katıyor. Giuseppe Merosi Milano’nun Via Cappuccio bölgesinde bulunan evinde ALFA (Anonima Lombarda Fabbrica Automobili - Lombard Automobile Factory, Inc.) kurulmadan önce tasarladığı 24 HP’nin hikayesi ile başlayan ve 1925 yılına kadar yaşanan gelişmeleri aktararak ilerleyecek olan seri, takipçilerini bir bölümden diğerine samimi bir buluşmaya götürmeye hazırlanıyor.