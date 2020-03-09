Alfa Romeo efsanesi geri dönüyor

İlk olarak 1965 yılında Giulia Sprint GT’nin hafifletilmiş gövde ve daha güçlü motorlu versiyonu olarak tanıtılan Giulia GTA’nın 2020 versiyonu da yine benzer felsefeyle geliştirilmiş olarak yollara çıkmaya hazırlanıyor. Giulia GTA ve GTAm versiyonlarından sertifikalandırılmış ve numaralandırılmış olarak sipariş almaya başlayarak sadece 500 adetlik sınırlı bir üretim gerçekleştirecek olan Alfa Romeo, koleksiyon niteliğindeki bu özel sportif otomobillerle, 110. yaş kutlamalarına da yeni bir heyecan katacak.

Formula 1'den gelen teknik bilgi birikimi

Alfa Romeo mühendisleri yeni Giulia GTA’nın aerodinamik yapısını ve yol tutuşunu iyileştirmek için çok özel çaba sarf ederken aynı zamanda 1965 Giulia GTA örneğinde olduğu gibi ağırlığı azaltmaya yönelik çözümler de ürettiler. Sauber Engineering ile yapılan işbirliği ve Sauber Aerokit kullanımı ile doğrudan Formula 1'den gelen teknik bilgi birikimi ve deneyimlerin kullanılmasıyla, yeni Giulia GTA’nın aktif aerodinamik çözümlerle yol tutuşunun çok daha kuvvetli hale gelmesi sağlandı. Alfa Romeo Giulia GTA arka spoylerden yan etekliklere ve ön alt hava girişlerine kadar uzanan detaylara sahip olarak tasarlandı. Merkezi ve karbon fiber difüzöre entegre Akrapovič titanyum egzoz sisteminin yanı sıra aracın daha agresif bir görünüme sahip GTAm versiyonunda öndeki aerodinamik mimari, daha büyük bir ön tampon altı eklentisi ve gerçek bir karbon arka spoyler ile yüksek hız dengesi daha da yukarı çekildi.

Giulia GTA’nın ön ve arka tekerlek genişliğinin 50 mm arttırılarak özellikle yay ve amortisörlerde olmak üzere süspansiyon sisteminde yapılan iyileştirmelerle yüksek hız stabilitesi arttırıldı. Açılımı “Gran Turismo Alleggerita” olan GTA’nın, daha hafif ve daha güçlü Giulia versiyonunda, ağırlık azaltımı içinde çok önemli mühendislik çalışmaları gerçekleştirildi. Şaft, motor kaputu, tavan, ön tampon, ön çamurluklar, arka çamurluk eklentileri ve 6 nokta emniyet kemerlerine sahip karbon yarış tipi koltuklar da dahil olmak üzere kapsamlı diyet programı sonunda 100 kg ağırlık tasarruf edildi. Bunun dışında motorlarda, kapılarda ve yürüyen aksamda alüminyum ile bazı kompozit malzemeler kullanıldı. Örneğin doğrudan motor sporları dünyasından gelen benzersiz polikarbonat reçine Lexan, yan ve arka cam çerçevelerinde kullanılarak ağırlık tasarrufuna katkıda bulunuldu.

Alfa Romeo Giulia GTA’nın kaputu altında gücü 540 beygire yükseltilmiş 2.9 litrelik V6 Bi-Turbo motor yer alıyor. Etkin ağırlık azaltma ve güç arttırma paketinin uygulanmasıyla kilogram başına 2,82 beygirlik ile son derece iddialı bir ağırlık/güç oranı elde edilmiş olması ayrıca dikkat çekiyor. Söz konusu ağırlık/güç oranı ile Giulia GTA benzersiz bir performans sunuyor ve kalkış kontrol sisteminin de katkısıyla 0’dan 100 km/s hıza 3,6 saniyede ulaşıyor. Alfa Romeo, Giulia GTA ve daha performanslı türevi Giulia GTAm’den toplam 500 adet üretecek.

GTA: “Gran Turismo Alleggerita”

İtalyancada “hafifletilmiş” anlamında kullanılan Alleggerita kelimesi, 1965'te Sprint GT modelinden türetilen ve spor otomobil olarak tasarlanan Giulia Sprint GTA ile birlikte kullanılmaya başlandı. Giulia Sprint GT'nin gövdesinin yerine, 950 kg olan yol versiyonuna kıyasla toplam 745 kg ile çok hafif olan alüminyum bir gövde kullanılmıştı. Yol versiyonunda kullanılan çift eksantrik ve çift ateşleme sistemine sahip 1570 cc motor o dönem için etkileyici bir değer olan 115 HP güç üretiyordu. Autodelta, resmi Alfa Romeo yarış takımı bu motoru Touring kategorisinde yarışmak üzere esas aldı ve onu geliştirerek 170 HP’ye çıkarttı. Challange Europeo Marche’de ardı ardına üç yarış, onlarca ulusal şampiyona ve dünyanın her yerinde yüzlerce bireysel yarış zaferi ile model parkurlarda üstün zaferler elde etti. Söz konusu zaferlerin yansıması olarak tüm ürün yelpazesinin imajı arttı ve Giulia Sprint GTA “Günlük otomobilinizle her gün bir başka zafer” sloganını mükemmelleştirdi. O günden sonra GTA, Alfa Romeo sportifliğinin simgesi haline geldi. GTA kısaltması o kadar başarılı oldu ki, halk kısa bir süre sonra bu kısaltmayı tüm sportif Alfa Romeo modelleriyle ilişkilendirdi.