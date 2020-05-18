Alfa Romeo internette tanıttı!

510 HP gücündeki 2.9 V6 Bi-Turbo motorlarıyla hız kesmeyen Giulia ve Stelvio Quadrifoglio ikilisi; yeni teknoloji, bağlanabilirlik ve güvenlik özellikleriyle gücüne güç kattı. Yeni Giulia ve Stelvio Quadrifoglio, güncellenmiş arayüz tasarımı ve araç performasıyla ilgili özel menüye sahip yepyeni dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemine kavuşurken, Seviye 2 otonom sürüş özellikleri sunmasıyla da dikkatleri çekiyor.

Alfa Romeo, DNA’sının heyecan verici sembolü olan Quadrifoglio mirasını sürdüren Giulia ve Stelvio Quadrifoglio modellerinin 2020 model yılına ait versiyonlarını, düzenlediği online basın toplantısıyla ilk kez tanıttı. 510 HP gücündeki 2.9 V6 Bi-Turbo motorlarıyla hız kesmeyen Giulia ve Stelvio Quadrifoglio ikilisi; yeni teknoloji, bağlanabilirlik ve güvenlik özellikleriyle gücüne güç kattı. Yenilenen Giulia ve Stelvio Quadrifoglio, güncellenmiş arayüz tasarımı ve araç performasıyla ilgili özel menüye sahip yepyeni dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemine kavuşurken, Seviye 2 otonom sürüş özellikleri sunmasıyla da dikkatleri çekiyor. Alfa Romeo’nun en sportif ikilisinin 2020 model yılına ait versiyonları ayrıca, iç ve dış tasarımındaki yeni ve özel detaylarla da otomobil tutkunlarının tüm beklentilerini iddialı bir şekilde karşılamayı sürdürüyor.

Benzersiz Alfa Romeo karakterinden bir adım ilerisi: Yenilikçi Q4 dört çekiş sistemi

Yeni Giulia ve Stelvio Quadrifoglio, Alfa Romeo DNA’sının temel unsurları olan üstün performans ve benzersiz İtalyan stili mükemmeliyetçiliğini gözler önüne seriyor. Üstün performansını 510 HP güç ve 2.500 d/d’de 600 Nm tork üreten tamamı alüminyum 2,9 litre V6 Bi-Turbo motordan alan Giulia ve Stelvio Quadrifoglio modelleri, her iki otomobilde de sınıfının en iyi performansını sunmaya devam ediyor. Motorun gücü, Alfa™ Active Torque Vectoring sistemi tarafından tekerleklere aktarılırken 2020 model Stelvio Quadrifoglio modelinde ayrıca, yenilikçi Q4 dört tekerlekten çekiş sistemi yeni modelle birlikte devreye giriyor. Her iki modelde de, 8 vitesli otomatik şanzıman akıcı vites değişimi ile konforu optimize etmek üzere kalibre edilirken, bu sayede iki otomobil de farklı yol ve zemin koşullarında rahat bir sürüş sunuyor. Quadrifoglio’da bulunan şanzıman, “RACE” modunda ise sadece 150 milisaniyede vites değiştirerek aracın gerçek potansiyelini ortaya koyuyor.

Özel sistemlerle her koşulda en iyi performans

Giulia ve Stelvio Quadrifoglio ikilisi; Alfa™ Aktif Süspansiyon, Alfa™ DNA Pro sürüş modu seçim sistemi ve Giulia Quadrifoglio’da yer alan Alfa™ Aktif Aero tampon altı eklentisi (lip) ile sürüs keyfini artırırken, benzersiz bir sürüş deneyimi yaşatıyor. Tüm bu sistemler, Alfa™ Şasi Kontrol ünitesi tarafından gerçek zamanlı olarak koordine ediliyor ve uyarlanıyor. Sistem, Giulia ve Stelvio Quadrifoglio'nun sürücüye her koşulda mümkün olan en iyi performansı sunmasını sağlıyor. Benzersiz sürüş deneyimini çift modlu dört çıkışlı egzoz sistemiyle tamamlayan Quadrifoglio, “RACE” modunda daha hırçın ve daha heyecan verici bir egzoz sesi üretiyor. Giulia ve Stelvio Quadrifoglio müşterilerine ayrıca, opsiyonel olarak Akrapovič markalı karbonfiber egzoz uçlarına sahip titanyum egzoz sistemi de sunuluyor. Çift modlu olan bu egsoz sistemi daha da sportif ve hırçın bir egzoz sesi üretiyor.

Yenilenen orta konsol, artan kişiselleştirilebilirlik

Alfa Romeo Giulia ve Stelvio Quadrifoglio’da yenilenen orta konsol tasarımı harika dokunsal ve görsel etkiye sahip olup daha fazla depolama alanı sunarken, yenilenen direksiyon simidi ve deri kaplı vites kolu da bu tasarımı tamamlıyor. Yeni Giulia ve Stelvio Quadrifoglio’da, emniyet kemerleri ise geleneksel siyah rengin dışında kırmızı veya yeşil renk ile de sipariş edilebiliyor. Ayrıca, elektrikli spor koltuklar için delikli deriye sahip yeni bir döşeme seçeneğinın çok yakında ürün gamına ekleneceği belirtiliyor. Bu yeni seçenek, standart olarak deri ve alcantara spor koltuklarla donatılan Giulia ve Stelvio Quadrifoglio modellerinin kişiselleştirme seçeneklerini daha da artıracak. Öte yandan, Sparco imzalı yarış tipi karbon koltuklar da yine bir seçenek olarak otomobil severlerin tercihine sunuluyor.

8,8 inç’lik yeni bilgi-eğlence ekranı

Quadrifoglio ikilisinin 2020 model yılı ile birlikte yenilenen özelliklerinden birisi de yeni bilgi-eğlence ekranı. 8,8 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekranlı yeni bilgi-eğlence sistemi, bağlantılı hizmetler ve yeni bir arayüz tasarımıyla beraber geliyor. Yeni Quadrifoglio'da ayrıca, ana mekanik bileşenlerin sıcaklıklarından tork üretimine, turbo basıncından anlık güç üretimine ve bunun dışında, hızlanmadan maksimum hıza performans seviyelerini ölçmek için dijital kronometrelere kadar birçok önemli bilgiyi sürücünün kullanımına sunan “Performans” menüsü ile özel ekranlar bulunuyor. Giulia ve Stelvio Quadrifoglio'nun dış tasarımında ise, koyu renk lenslere sahip yeni LED arka stop lambaları ile yeni parlak siyah ön ızgara dikkatleri çekiyor. Diğer bir özellik olarak, Stelvio’nun Quadrifoglio versiyonu özel 21 inçlik jantlarla donatılıyor.

Seviye 2 otonomla (ADAS) mükemmel bir deneyim

Benzersiz Alfa Romeo tarzı ile şık İtalyan tasarımını aynı potada eriten yeni Giulia ve Stelvio Quadrifoglio, yarışçı genetiğini korurken hızla konforlu bir günlük otomobile dönüşebiliyor. Geliştirilen teknolojiler kapsamında, Quadrifoglio’da yeni ADAS (Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri) devreye alınıyor. Seviye 2 otonom sürüş için Bosch ile birlikte geliştirilen yeni ADAS, direksiyon başında oturmanın keyfini korumaya devam ederken sadece yoğun trafikte veya daha uzun yolculuklarda güvenliği sağlamak ve konforu artırmak için devreye giriyor. Sürüş keyfi ve sürüş destek sistemleri arasında mükemmel bir denge sağlayan Seviye 2 otonom sürüş özelliği sürücüye belirli koşullar altında otomobilin gaz, fren ve direksiyon kontrolünü ele alma imkanı tanıyor. Bu özellik, sürücüyü sürekli olarak izlemek üzere elektronik sistemleri kullanıyor ve aynı zamanda uzun yolculuklarda daha fazla konfor sağlıyor. Bununla birlikte sürücünün aracı her daim kontrol altında tutması ve ellerini direksiyon simidinden ayırmaması gerekiyor.

Güvenlik ve sürüş yardımı teknolojileri

Giulia ve Stelvio Quadrifoglio, yeni güvenlik özellikleriyle üstün niteliklerini tamamlıyor. Yeni Quadrifoglio bulunan Şerit Takip Yardımcısı, sinyallerden biri devrede değilken aracın içinde bulunduğu şeridin dışına çıktığını tespit ediyor ve sürücüyü görsel ve sezgisel olarak uyararak aracı kendi şeridine sokmak için aktif müdahalede bulunuyor. Aktif Kör Nokta Yardımcısı, arka kör noktaları izliyor ve yaklaşan tüm araçları bildirirken olası bir çarpışmayı önlemek üzere direksiyonu düzeltiyor. Aktif Hız Sabitleme Sistemi, öndeki araçlarla güvenli bir mesafeyi korumak için otomobilin hızını otomatik olarak ayarlıyor. Trafik İşareti Tanımlama Sistemi ile birlikte bu teknoloji daha konforlu bir sürüş için hızı sınırlar dahilinde ayarlıyor. Trafik İşareti Tanımlama Sistemi ve Akıllı Hız Denetimi, araca entegre kamerayı kullanan sistem, trafik işaretlerini tanımlıyor, bunları ekranda gösteriyor ve sürücüyü mevcut hız sınırı konusunda uyarıyor. Sistem sürücüyü aracın hızını tespit edilen sınıra indirmesini öneriyor. Sürücünün kabul etmesi halinde hız sınırlandırma sistemi otomatik olarak ayarlanıyor. Trafik Sıkışıklığı Yardımcısı ve Otoyol Yardımcısı, Aktif Hız Sabitleme Sistemini tamamlayan bu özellikler aracın yanal konumlandırmasını takip ederek aracı yoğun trafikte (Trafik Sıkışıklığı Yardımcısı) veya otoyolda (Otoyol Yardımcısı) şeridin ortasında tutarken hızı da mevcut sınırlara göre ayarlıyor. Sürücü Dikkat Dağınıklığı Yardımcısı ise, sürücünün dikkatini takip ediyor ve gerekirse uyarıyor.

Gelenek ve iletişimi harmanlayan renkler

Online lansmanla, dünyanın dört bir yanından katılım sağlayan basın mensuplarına birçok yeni ürün özelliğinin yanı sıra renk seçiminin ardındaki sebepleri de anlatan bir sunum yapıldı. Alfa Romeo tasarımcıları, duyguları harekete geçirmeyi ve renkleri sadece teknolojik anlamında değil, sınıflara bölmeyi ve dört farklı kategoride ayrıştırmayı tercih etti. Bu düşünceyle oluşturulan Competizione (rekabet), markanın sporcu geleneğini hatırlatırken; Metal, markanın dinamik ruhunu vurguluyor. Solid (sağlam), markanın istikrarına dikkat çekerken, Oldtimer (deneyim) ise Alfa Romeo’nun mirasının altını çiziyor. Sofistike Red 6C Villa d’Este, nefes kesici Ochre GT Junior ve yeni Quadrifoglio’da görücüye çıkan yeni Montreal Green yeni Oldtimer, modellerin renk seçeneklerini oluşturuyor. Oldtimer, markanın simgelerinden biri olan ve yarım asır önce pazara sunulan Alfa Romeo Montreal’e atıfta bulunuyor. Oldtimer serisi ayrıca, teknolojik yeniliklerle birlikte markanın mirasına da göndermeler yapıyor.