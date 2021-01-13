Alman devinin satışları 2020'de yüzde 15 düştü

Volkswagen binek otomobillerinin satışlarından sorumlu yönetim kurulu üyesi Klaus Zellmer, salı günü, "Pandemi nedeniyle otomotiv ticaretine getirilen tüm kısıtlamalara rağmen küresel pazar payımızı korumayı ve hatta bazı bölgelerde artırmayı başardık" dedi.

Volkswagen'in ana markalarının satışları bir önceki yıla göre Kuzey Amerika'da yüzde 17,1 azalırken, Batı Avrupa iç pazarında yüzde 23,4 düşüş kaydetti.

Satışlarda en az düşüş ise yüzde 9,9 ile Volkswagen'in en büyük pazarı olan Çin'de yaşandı. Şirketin verdiği bilgiye göre geçen yıl satılan Volkswagen marka otomobillerin yarısından fazlası Çin'deki müşterilere teslim edildi.

Toplam satışların düşmesine rağmen Volkswagen markası, "dünya çapında her zamankinden daha fazla elektrikli araç teslim etti." Volkswagen geçen yıl 212.000'den fazla elektrikli araç satarken, bir önceki yıla göre artış oranı yüzde 158 olarak gerçekleşti.

Volkswagen Binek Otomobilleri'nin CEO'su Ralf Brandstaetter, yaptığı yazılı açıklamada, "2020 Volkswagen için bir dönüm noktası oldu ve elektrikli araçlarda atılım kaydedildi" ifadelerini kullandı.

Volkswagen, Hollanda ve Almanya'da geçen yıl "tamamen elektrikli araçlar pazarında bir numaraya yükselmeyi" başarırken, bataryalı elektrikli araç (BEV) pazarında

Almanya'da yüzde 23,8, Hollanda'da ise yüzde 23 pay elde etti.

Volkswagen'in iştiraki Audi de salı günü 2020 satış rakamlarını açıkladı. Audi'nin satışları bir önceki yıla göre yüzde 8,3 azalarak 1,69 milyon araç olarak gerçekleşti. Ancak Audi toparlanarak yılı "şirket tarihindeki en başarılı çeyrek" dönemini yaşayarak tamamladı.

Audi'den yapılan açıklamaya göre, şirket Çin'de geçen yıl "yeni en iyi rakamlarına" ulaştı ve bu ülkede bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artışla toplam 727,358 araç sattı.