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    HaberlerOtomobil Haberleri Alman devlerini geride bıraktı!
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    13.06.2020 - 12:46 |

    Alman devlerini geride bıraktı!

    Jeep Wrangler, Alman SUV ve 4x4 dergisi Auto Bild Allrad okuyucuları tarafından dördüncü kez ödüle layık görüldü.

    Alman devlerini geride bıraktı!

    En iyi arazi ve SUV seçildi

    Üretildiği ilk günden bu yana 2 milyonun üzerinde satış adedine imza atan ve ülkemizde de Mayıs ayı içinde satışa sunulan Wrangler, Auto Bild Allrad okuyucularının oyladığı ankette belirlenen kategori içinde “en iyi arazi aracı ve SUV” seçildi.

    Yeni Jeep Wrangler, bu başarısıyla tüm premium Alman üreticilerinin modellerini geride bıraktı. Jeep, efsane modeli Wrangler ile Almanya’nın uzman SUV ve 4x4 dergisi olan Auto Bild Allrad’ın okuyucuları tarafından dördüncü kez ödüle layık görüldü. Her yıl düzenlenen ve okuyucuların oylarıyla en sevilen araçların tespit edildiği Auto Bild Allrad anketi, bu yıl 10 kategoride toplam 218 modelin oylanmasıyla gerçekleşti. Okurların oyladığı ankette; fiyat aralığına göre belirlenen kategori içinde “En İyi” arazi aracı ve SUV seçilen Jeep Wrangler, premium SUV modelleri üreten tüm Alman rakiplerini de geride bıraktı. Çıkış noktası dünyanın ilk hafif arazi aracı Willys-Overland MB olan ve günümüze değin gelişimini sürdüren Wrangler, özgün tasarımı ve kabiliyetleriyle anketin kazananı olurken, okuyucular Wrangler’i hem asfalt hem de asfalt dışı yolların en çok yönlü aracı olarak da kabul etti.

    Efsane model Türkiye’de

    Ödüllü Jeep Wrangler’in yeni nesli, ülkemizde Mayıs ayında satışa sunuldu. Büyük ilgi gören efsane model; 2.0 litrelik 270 HP’lik benzinli motor ve 8 ileri otomatik şanzıman kombinasyonu, üst düzey 4x4 yeteneği ve kapsamlı güvenlik donanımlarıyla dikkatleri çekiyor.

    13 Haziran 2020 Magazin Haberleri Bülteni13 Haziran 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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