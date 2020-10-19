Almanya’dan Türkiye’nin Otomobili’ne övgü...
Alman basınının önemli ekonomi gazetelerinden “Handelsblatt”ta yer alan haberde, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG), elektrikli otomobil ekosistemi oluşturarak kendi “Tesla’sını” ürettiğine vurgu yapıldı, ülkenin ulusal ürün yelpazesine otomobilin de ekleneceği belirtildi. Haberde, TOGG tarafından üretilecek otomobilin satış fiyatının rekabetçi olması halinde bunun Alman otomobil pazarı için de cazip olacağı kaydedildi.
Handelsblatt, TOGG CEO’su Gürcan Karakaş’la röportaj yaparak, sayfalarında, “Türk Tesla’sı: Bosch’un eski yöneticisi Türkiye’yi elektrik otomobil çağına nasıl taşımak istiyor?” başlığıyla bir habere yer verdi. Handelsblatt, Karakaş’ın röportaj verdiği ilk yabancı yayın oldu.
“Türk Tesla’sı”...
Haberde, TOGG’un, doğuştan yüzde 100 elektrikli SUV modelini 2022’nin sonunda üretim bandından indirmesinin beklendiği hatırlatılarak, “Gürcan Karakaş, projeyi yönetiyor ve kendini diğer yerleşik üreticilerden farklı görüyor” denildi.
“Türk Tesla’sı” olarak nitelendirilen TOGG’un, proje için 220 mühendisin çalıştığı, 6 şirketin güçlerini birleştirerek 3 milyar euro’nun üzerinde kaynak sağladığı aktarılan haberde, ünlü otomobil uzmanı Ferdinand Dudenhöffer’ın “İyi bir başlangıç için 3.3 milyar euro yeterli” şeklindeki değerlendirmesine yer verildi.
Türkiye’nin otomobili için fiyatın henüz belirlenmediği bilgisine yer verilen haberde, fiyatıyla Alman otomobil pazarında da rekabetçi olmasının beklendiği vurgulandı.