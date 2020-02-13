BİST120.5960,46EURO6,590,21USD6,060,25ALTIN306,810,71
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerOtomobil Haberleri Almaya'da yılın otomobili seçildi!
    ABONE OL
    13.02.2020 - 15:29 |

    Almaya'da yılın otomobili seçildi!

    Avrupa’nın en prestijli otomobil dergilerinden biri olan auto motor & sport’un her yıl düzenlediği Best Cars ‘Yılın Otomobili’ ödüllerinde Yeni BMW 3 Serisi ve BMW 5 Serisi kendi kategorilerinde birinci seçildi.

    Almaya'da yılın otomobili seçildi!

    BMW’nin, Yeni 3 Serisi ve 5 Serisi modelleri Premium otomobil rekabetinin anavatanı Almanya’da, kendi segmentlerinde Yılın Otomobili ödülüne layık görüldüler.

    Almayada yılın otomobili seçildi

    Avrupa’nın en prestijli otomobil dergilerinden auto motor & sport’un yaklaşık 103 bin okuyucusu tarafından belirlenen Best Cars ödülleri geçtiğimiz günlerde görkemli bir törenle sahiplerini buldu. 1976 yılından bu yana auto motor & sport okuyucularının oylarıyla düzenlenen Best Cars yılın otomobilleri ödüllerinde BMW en çok tercih edilen 2 segmentteki otomobiliyle ödül alarak gövde gösterisi yaptı.

    D segmentinde standartları yeniden belirleyen Yeni BMW 3 Serisi rakiplerini geride bırakarak birinci seçilirken, E segmentinde de satışa sunulduğu günden beri üstün ve konforlu sürüş keyfi sunan BMW 5 Serisi rakiplerini geride bırakarak Yılın Otomobili seçildi.

      13 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni13 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Öldürme Arzusu filmi konusu ve başrol oyuncuları kimler! Öldürme Arzusu bu akşam Kanal D'de...

      Öldürme Arzusu filmi konusu ve başrol oyuncuları kimler! Öldürme Arzusu bu akşam Kanal D'de...

      Her ay 672 lira! Hesaplara yatacağı tarih...

      Her ay 672 lira! Hesaplara yatacağı tarih...

      Denizin rengi kahverengiye döndü

      Denizin rengi kahverengiye döndü

      Salman'ı ikna eden gizemli güzel

      Salman'ı ikna eden gizemli güzel

      Sıradaki Haber