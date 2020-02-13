Almaya'da yılın otomobili seçildi!

BMW’nin, Yeni 3 Serisi ve 5 Serisi modelleri Premium otomobil rekabetinin anavatanı Almanya’da, kendi segmentlerinde Yılın Otomobili ödülüne layık görüldüler.

Avrupa’nın en prestijli otomobil dergilerinden auto motor & sport’un yaklaşık 103 bin okuyucusu tarafından belirlenen Best Cars ödülleri geçtiğimiz günlerde görkemli bir törenle sahiplerini buldu. 1976 yılından bu yana auto motor & sport okuyucularının oylarıyla düzenlenen Best Cars yılın otomobilleri ödüllerinde BMW en çok tercih edilen 2 segmentteki otomobiliyle ödül alarak gövde gösterisi yaptı.

D segmentinde standartları yeniden belirleyen Yeni BMW 3 Serisi rakiplerini geride bırakarak birinci seçilirken, E segmentinde de satışa sunulduğu günden beri üstün ve konforlu sürüş keyfi sunan BMW 5 Serisi rakiplerini geride bırakarak Yılın Otomobili seçildi.