Amortisör Nedir, Ne İşe Yarar? Araç Amortisörleri Nasıl Çalışır?

Amortisörler aynı zamanda süspansiyon olarak da adlandırılmaktadır. Süspansiyon sistemi aracı dış etkenlerden korumakla sınırlı kalmayıp, yolculara da büyük sürüş konforu sunmaktadır. Bu nedenle istisnasız her araç tipi için elzem bir donanım haline gelmiştir.



Amortisör Nedir, Ne İşe Yarar?



Amortisör sisteminin kullanılmasının asıl amacı, yol ile lastikler arasındaki teması maksimum seviyeye çıkarmaktır. Dolayısıyla araç her an yola temas ederek, sürtünmenin kesilmemesini sağlamaktadır. Bu sayede ani frenler yapıldığında veya ani dönüşler yapıldığında amortisör sistemi direkt olarak tepkimeye girerek, anlık hareketlerin yapılmasını kolaylaştıracaktır.



Süspansiyon sisteminin 3 temel görevi vardır. Yoldaki engebelerin ve bozuklukların hissedilmemesi, aracın yola tutunma ve yol tutuş olarak adlandırılan sürüş konforunu sağlaması ve sağlam dönüş kabiliyeti bu görevler arasında yer almaktadır. Bu sayede konforlu sürüş açısından süspansiyon hayati öneme sahiptir.



Araç Amortisörleri Nasıl Çalışır?



Süspansiyon sisteminin temel parçası yaylardan oluşmaktadır. Yaylar, lastiklere yoldan darbe gelmesi halinde ezilmekte veya çukurlara girildiğinde uzamaktadır. Bu da darbelerin ve hasarın emilmesini ve kabine yansıtılmamasını sağlamaktadır. Dolayısıyla amortisör sistemini ayakta tutan asıl parça yaylardır.



Amortisör sistemi vasıtası ile araç tabiri caizse alçalıp, yükselmektedir. Daha çok engebeli yollarda kullanılan sistem, sert dönüşlerde de aracın yola tutunmasını sağlamaktadır. Böylelikle sadece sürüş konforuyla sınırlı kalmayıp, araç güvenliğini de büyük ölçüde etkilemektedir. Piyasada kolaylıkla bulunabilecek amortisör sistemlerinin büyük çoğunluğu çeşitli yay tiplerinden oluşmaktadır. Bu yay tipleri arasından araca en uygun olanı seçilerek, coğrafi bölgelere uygun olarak kullanım gerçekleştirilebilir.