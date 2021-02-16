Anadolu Isuzu Visigo RHD aracÄ± ile Malta'da

320 HP (Horse Power) gÃ¼cÃ¼yle daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir motor seÃ§eneÄŸi sunan Visigo Hyper, tam otomatik ÅŸanzÄ±man deneyimi arayan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler iÃ§in iyi bir alternatif sunuyor. Yeni gÃ¼Ã§ aktarma organÄ±, sorunsuz sÃ¼rÃ¼ÅŸ ve eÄŸimli yollarda daha iyi bir Ã§ekiÅŸ gÃ¼cÃ¼ sunarken, 39 koltuk kapasitesine sahip Visigo Hyper, tÄ±pkÄ± tam boyÂ yolcu otobÃ¼sÃ¼ gibi mÃ¼rettebatÄ± ve yolcularÄ± iÃ§in yÃ¼ksek dÃ¼zeyde konfor saÄŸlÄ±yor. Otomatik bagaj kapÄ±larÄ±na sahip 5,5 metrekÃ¼p bagaj bÃ¶lmesi, aracÄ± dÃ¼zenli servis, ÅŸehirlerarasÄ± ulaÅŸÄ±m ve geziler iÃ§in ideal bir ortak haline getiriyor. Visigoâ€™nun, konfor ve gÃ¼venliÄŸi bir arada sunan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ bÃ¶lmesi, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler iÃ§in baÄŸÄ±msÄ±z AC sistemi, otomatik sÃ¼rÃ¼cÃ¼ penceresi, baÄŸÄ±msÄ±z Ã¶n havalÄ± sÃ¼spansiyon, ABS, ASR, EBS, ESC, EBD, AEBS, LDWS fren sistemleri, sÃ¼rÃ¼ÅŸÃ¼ sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler iÃ§in daha kolay ve daha gÃ¼venli hale getiren Ã¶zelliklerden yalnÄ±zca birkaÃ§Ä±.

YolcularÄ±n geniÅŸ ve lÃ¼ks bir iÃ§ tasarÄ±mÄ±n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± Visigo Hyperâ€™daki; 26 VIP koltuk, tek dokunuÅŸlu dijital ve entegre klima sistemi, gÃ¶sterge panelinde 7 inÃ§ dokunmatik ekran ile tuvalet ve mutfak seÃ§enekleri, konforlu yolcu koltuklarÄ± ve premium konfor ekipmanlarÄ± uzun mesafeli rotalarÄ± yolcular iÃ§in eÅŸsiz bir deneyime dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼yor. ÅžÄ±k ve modern dÄ±ÅŸ tasarÄ±mÄ± ile 2018'de Aâ€™Design Platinium Award tarafÄ±ndan Ã¶vgÃ¼yle karÅŸÄ±lanan Visigo Hyperâ€™Ä±n tasarÄ±mÄ±; ayÄ±rt edici ve aerodinamik gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼, ayÄ±rt edilebilir park lambalarÄ± ve iyi aydÄ±nlatÄ±lmÄ±ÅŸ bir yolcu bÃ¶lmesine izin veren geniÅŸ yolcu pencereleri ile benzerlerinden farklÄ±laÅŸÄ±yor.

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