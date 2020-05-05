Araçlarda Baskı Balata Nedir, Ne İşe Yarar?

Otomobilleri ayakta ve diri tutmaya yarayan belli başlı parçalar vardır. Baskı balata da bu parçalar içerisinde yer almaktadır. Kontrolünün düzenli olarak yapılmaması halinde sadece araç konforundan değil, sürüş güvenliğinden de büyük ölçüde taviz verilmektedir.



Araçlarda Baskı Balata Nedir?



Baskı balata, motor tarafından oluşturulan gücü şanzımana iletmeye yaratmaktadır. Aracın hızlanmak için ürettiği gücü, yavaşlamak için ürettiği gücü direkt olarak şanzımana ilettiği için aracın güvenliği açısından hayati öneme sahiptir. Bu nedenle belirli aralıklarla kontrol edilmeli, kullanım ömrünü doldurması halinde direkt olarak değiştirilmelidir.



Baskı balatanın ömrü tamamen kullanım şekline bağlıdır. Ani kalkışlar ve yüksek devirler motoru kısa süre içerisinde zorladığı için, baskı balatanın üzerine binen yük de artmaktadır. Dolayısıyla balatanın ömrü hızla tükenmektedir. Düşük devirde yüksek vites kullanmak da buna örnek gösterilebilir. Ortalama 80-90 bin km giden baskı balata, dikkatli ve tasarruflu bir kullanım ile 120 bin kilometreleri görebilmektedir.



Baskı Balata Ne İşe Yarar?



Baskı balatanın kullanım ömrünü doldurması halinde araçta büyük değişiklikler meydana gelmektedir. Vites geçişlerinin zorlaşması veya vites geçişi yapıldıktan sonra vitesin boşa çıkması buna örnek olarak verilebilmektedir. Ayrıca balata bitmeye başladığı dönemlerde hafif yokuşlarda bile araç zorlanmakta ve yokuş başladığı andan itibaren araç sürekli olarak yavaşlamaktadır. Daha ileri süreçlerde ise araç hiç bir şekilde yokuş çıkamamakta ve etrafa yanık balata kokusu yaymaktadır. Bu tür durumlar ile karşılaşmamak ve araçtan tam performans alabilmek için baskı balatanın zamanında değiştirilmesi gerekmektedir. Değişim esnasında da bütçeye bağlı olarak üst sınıf balatalar tercih edilmelidir. Hayati öneme sahip olan bir parçada çıkma gibi alternatif ürünlerin kullanılması yetkili firmalar tarafından tavsiye edilmemektedir.