Arazide hibrit teknolojili keyif

Markanın elektrifikasyon planının ilk adımı olan Compass 4xe, 180 HP’lik 1.3 litre benzinli motor ve 6 ileri otomatik şanzımanla donatılmış. Ancak bu motora, arkaya yerleştirilmiş ve 60 HP güç üreten elektrikli motor eşlik ediyor. Böylelikle Compass 4xe, toplamda 240 HP’lik güce ulaşıyor.

“S” ve “Trailhawk” olmak üzere iki donanım seviyesi bulunan araç, “e-save” modu, “e-costing” sürüş fonksiyonu ve “easyWallbox” gibi 2 saatten az sürede şarj çözümleriyle “hibrit SUV” deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Compass 4xe, tamamen elektrikli sürüş modundaki 50 km’lik sürüş menziliyle günlük şehir içi kullanım için ideal bir yapı sunuyor. Compass 4xe, hibrit modda ise yaklaşık 2.1 lt/100 km tüketimi sağlarken 50 gr/km’den az CO2 salınımıyla da çevreye duyarlı.