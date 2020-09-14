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    HaberlerOtomobil Haberleri Aspark Owl asdece 50 adet üretilecek
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    14.09.2020 - 17:36 |

    Aspark Owl asdece 50 adet üretilecek

    Yıllarca adından söz ettiren ve geçtiğimiz yıl tanıtımı yapılan elektrikli hiper otomobil Aspark Owl, ilk sahibine teslimata hazır.

    Aspark Owl asdece 50 adet üretilecek

    3.4 milyon dolarlık fiyatıyla dünyanın en pahalı elektrikli otomobili olan Japon marka teknik detaylarıyla da göz dolduruyor.

    Sadece 50 adet üretilecek olan elektrikli otomobil Aspark Owl ilk sahibi için teslimata hazır.

    Üç yıldır yollara çıkması beklenen model dünyanın en pahalı elektrikli otomobili durumunda. Aracın değeri 3.4 milyon dolar.

    Aspark Owl teknik detaylarıyla da göz alıyor. Öyle ki 4 elektrikli motordan güç alan Owl 0'dan 100 kilometre hıza sadece 1.7 saniyede ulaşabiliyor. Tesla'nın beklenen modeli Roadster 0'dan 100'e hızlanmada 1.9 saniye vadediyor.

    Aspark Owl asdece 50 adet üretilecek


    Bu hızlanmanın kaynağı ise 4 elektrikli motordan sağlanan 2012 beygirlik (1480 kW) güç ve  2.000 Nm'lik tork gücü.

    450 kilometrelik menzil sunan aracın maksimum sürati ise 400 kilometre. Aspark firması bu batarya paketinin yakın zamanda güncelleneceğini de söylüyor.

    Aracın tüm gövdesi karbon fiber takviyeli plastikten üretilirken sadece tavan kısmında metal bir destek kullanılmış. Aracın yüksekliği ise sadece 99 santimetre.

    İtalya'da üretilecek olan elektrikli otomobil her müşterisi için özelleştirilerek teslim edilecek. İlk aracın teslim edileceği kişi ise henüz açıklanmadı.

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