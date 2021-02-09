Asr Nedir, Ne İşe Yarar? Araçlardaki Asr Sistemi Nasıl Çalışır?

Teknolojinin her geçen gün gelişmesi aynı zamanda araçlara da tesir ediyor. Özellikle daha güvenli ve konforlu bir yolculuk edebilmek için, her geçen zaman araçlara farklı donanımlar eklenmektedir. Bu donanımlar içerisinde yer alan sistem kapsamında ASR nedir sorusu da pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

ASR Nedir?

ASR sistemi arabalarda yer alan bir frenleme sistemidir. Aracın kalkış esnasında patinaj yapmasını engellemek için kullanılan bir sistem olduğunu söylemek mümkün. Böylece özellikle soğuk havalarda çok daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde kalkış imkanı elde edilir. Son yıllarda araçlara eklenen kullanışlı bir sistem olarak da ön plana çıkıyor.

ASR Ne İşe Yarar?

Araçlarda birçok farklı paydası ile beraber ASR sistemi günümüzde yaygın olarak kullanılıyor. Her ne kadar temelinde bir frenleme sistemi olarak ön plana çıksa dahi, aynı zamanda araçlar için birçok önemli fayda getirmektedir.

- Öncelikle araçların kalkış esnasında patinaj yapmasına engel olur.

- Yakıt enjektörü ve ateşleme sistemine müdahale eder. Böylece motorun gücünü düşürür.

- Aracın motorunu ve birçok farklı donanımını koruma imkanı verir.

- Patinaj yapmadan kalkış gerçekleştiği için daha konforlu ve rahat bir sürü iş olanağı sağlar.

- Lastik aşınmasının önüne geçer.

Araçlardaki ASR Sistemi Nasıl Çalışır?

Herhangi bir durum karşısında ani gaza basmak ya da kalkış gerçekleştirmek, lastiklerin patinaj çarpmasına sebep olur. Ancak ASR sistemi bu durumu algılar ve ABS hidroliğinin devreye girmesine olanak tanır. Böylece tekerlekleri fren uygulaması gerçekleşir ve sağlıklı şekilde kalkış elde edilir.