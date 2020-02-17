Aston Martin Vantage üstünü açtı

Gücünü 4.0-litre, 510PS/685Nm twin-turbo V8 ve sekiz-ileri ZF vites kutusunun birleşiminden alıyor. Son hızı 306km/h. 0-100km/h değeri 3.8 saniye… Kumaş tavan, 7 saniye altında çalışan ultra kompakt bir mekanizma barındırıyor – tamamen otomatik açılır tavanlar arasında en hızlısı. Siparişler şu an itibaren alınmaya başlandı.



2020'nin 3. çeyreğinden itibaren teslimatlar başlayacağı



Yeni Vantage Roadster’ın Türkiye satışı fiyatı 425 Bin Euro’dan başlıyor.

Aston Martin'in spor araç serisinin kalp atışları, New Vantage Roadster'ın tanıtımı ile biraz daha hızlandı. 2018 yılında piyasaya sürülen Vantage Coupe'ye katılan bu üstü açılır model, güçlü performans, olağanüstü dinamikler ve günlük kullanılabilirlik gibi etkileyici bir karışım sunmakla ünlü bu modelin duygusal çekiciliğini artırıyor.