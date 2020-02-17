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    17.02.2020 - 12:05 |

    Aston Martin Vantage üstünü açtı

    Yeni Vantage Roadster, Aston Martin'in en sürücü odaklı model sınıfına Coupe'nin yanında katıldı.

    Aston Martin Vantage üstünü açtı

    Gücünü 4.0-litre, 510PS/685Nm twin-turbo V8 ve sekiz-ileri ZF vites kutusunun birleşiminden alıyor. Son hızı 306km/h. 0-100km/h değeri 3.8 saniye… Kumaş tavan, 7 saniye altında çalışan ultra kompakt bir mekanizma barındırıyor – tamamen otomatik açılır tavanlar arasında en hızlısı. Siparişler şu an itibaren alınmaya başlandı.


    2020'nin 3. çeyreğinden itibaren teslimatlar başlayacağı


    Yeni Vantage Roadster’ın Türkiye satışı fiyatı 425 Bin Euro’dan başlıyor.

    Aston Martin'in spor araç serisinin kalp atışları, New Vantage Roadster'ın tanıtımı ile biraz daha hızlandı. 2018 yılında piyasaya sürülen Vantage Coupe'ye katılan bu üstü açılır model, güçlü performans, olağanüstü dinamikler ve günlük kullanılabilirlik gibi etkileyici bir karışım sunmakla ünlü bu modelin duygusal çekiciliğini artırıyor.

    Aston Martin Vantage üstünü açtı

    Magazin Haberleri Bülteni 17 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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