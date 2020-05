Audi o sistemi tanıtacak: MIB 3

MIB 3 olarak adlandırılan bilgi eğlence sisteminde görünümde herhangi bir değişiklik olmayacak. Ekran temelde aynı görünecek, ancak Audi’nin bir önceki sistemine oranla on kat daha hızlı olacak. Zaten Audi, ekranı tuşlardan bağımsız hale getirip tamamen dokunmatik hale getirdiğinde en büyük değişikliği yapmıştı. Şu an için yokluğunu hissettirmeyecek olan on kat hızlandırmanın yanında birçok yeni özellik de gelecek MIB 3 sistemiyle.

MIB 3 bilgi eğlence sisteminin belki de en dikkat çeken özelliklerinden biri, kapsama dışında olsanız bile yerel radyoları dinlemeye devam edebileceksiniz. Yeni Audi sistemi, radyo yayınlarında internetten yardım almaya çalışacak. Bu sistemi uygulayabilmek için de arabaya veri akışını sağlaması gerekiyor. Bu da Audi Connect Prime veya Plus aboneliğine sahip olmanız gerektiği anlamına geliyor.

Audi’nin şu an mevcut bilgi eğlence sistemi Linux tabanlı bir işletim sistemine sahip ve sesli kontrolü destekliyor. Audi, yeni güncellemede otomobilinize sesli komut verebilmeniz üzerinde de çalışıyor.

MIB 3 bulunan araçlarda, önceki uygulamalardan daha güçlü olan ve şimdi sekiz cihaza kadar bağlantı sunan bir araç içi Wi-Fi erişim noktası bulunacak. Audi, giriş WiFi paketinin, ses akışı ve uzaktan çalışma uygulamaları için optimize edildiğini, Audi connect Plus müşterileri için 1 Gbps LTE Advanced Pro modem aracılığıyla tam hızlı, sınırsız Wi-Fi’ye eriştim imkanı olduğu da dikkat çeken özellikler arasında.

Bilgi eğlence sistemi güncellemesiyle birlikte Audi bu yıl teknoloji tabanlı birkaç değişiklik daha yapmayı daha planlıyor. Amazon Alexa destekli yeni bilgi eğlence sistemi ilk defa 2021 Audi A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7, Q8 ve e-tron modellerine gelecek.

Çeşitli yeni özellikler ve üyelikler hakkında henüz bir fiyat belirlenmemiş. Fakat bu yılın ikinci yarısından itibaren 2021 Audi modellerine güncellemeler gelmeye başlayacağı bilgisi Audi tarafından doğrulandı.