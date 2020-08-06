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    HaberlerOtomobil Haberleri Audi'de dizel skandalı!
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    06.08.2020 - 18:00 |

    Audi'de dizel skandalı!

    Münih 2. Başsavcılığı, Audi'nin dört eski üst düzey yöneticisini dizel skandalı ile suçladı.

    Audi'de dizel skandalı!

    Vokswagen Group'a bağlı olan Audi'nin dört eski üst düzey yöneticisi ekim 2013 ve eylül 2015 tarihleri arasında sahtecilik, belgede sahtecilik ve reklamda yanlış bilgi vererek 434 bin 420 adet Audi marka otomobil satışı ve "dizel skandalı" ile sonuçlanan Volkswagen ve Porsche markalarında kullanılan motor kontrol yazılımlarında laboratuar sonuçları üzerinde oynama suçlamaları ile savcı karşısına çıkacak.

    Müge Boz denize düştüğü anı paylaştıOyuncu Müge Boz, tekneyle açıldığı maviliklerden denize havalı bir atlayış yapmak isterken dengesini kaybedince göbek üstü suya çakıldı.
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