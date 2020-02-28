Auris'in yerini Corolla Hatchback alıyor!

Toyota Corolla Hatchback, hibrit versiyonları başta olmak üzere benzinli seçenekleriyle de segmentindeki farklı modellerden biri olmaya aday.

Çekici hatlara sahip

Yeni Corolla Hatchback, ilk bakışta dikkatleri üzerine toplayan tasarımıyla birlikte Toyota Yeni Global Mimarisi TNGA platformunun getirdiği sportif sürüşü buluşturuyor. Yeni platformla birlikte önceki nesle göre 40 mm daha uzun ve 20 mm daha alçak olan yeni Corolla Hatchback, bu sayede içerideki kullanım alanından ödün verilmedi. Corolla Hatchback, 4370 mm uzunluğa, 1790 mm genişliğe, 1455 mm yüksekliğe ve 2640 mm aks aralığına sahip. Ayrıca 361 litrelik bir bagaj hacmi bulunuyor. Toyota’nın Under Priority ve Keen Look tasarım dilinin evrimleşmiş halini kullanan Corolla Hatchback, dinamik hatlarını LED farları ve entegre gündüz farlarıyla birleştiriyor.

Sportif kabin

Corolla Hatchback’in duyusal kalitenin en üst düzeyde olduğu premium kabininde sunulan gelişmiş teknolojik özellikler, kişiselleştirilebilen 3 boyut efektli 7 inç’lik çok fonksiyonlu dijital göstergeler, ortaya konumlandırılan 8 inç’lik dokunmatik ekrana sahip Toyota Touch 2 multimedya sistemi, hibrit versiyonlarda standart olarak sunulan kablosuz şarj ünitesi, 10 inç’lik ön cama yansıtmalı renkli gösterge ekranı, ısıtmalı sürücü ve ön yolcu koltukları bulunuyor.Opsiyonel olarak tercih edilebilen açılabilir panoramik cam tavan ise aracın kabinini daha da çekici hale getiriyor.

Motor seçenekleri

Toyota, Corolla Hatchback ile birlikte verimli, çevreci ve performanslı motor seçenekleri de sunmaya hazırlanıyor. Corolla Hatchback 116 HP’lik 1.2 litre turbo beslemeli benzinli ve 122 HP’lik 1.8 litre hibrit motor seçenekleri ile yer alıyor.Corolla Hatchback, Toyota Yeni Global Mimarisi TNGA platformunun getirdiği avantajlarla hibrit motorunu çok daha verimli şekilde kullanıyor. Düşük yakıt tüketimine ve düşük CO 2 emisyonuna sahip Corolla Hatchback Hybrid, sürüşlerini günlük kullanımlarda yüzde 50’ye kadar oranda elektrikli motoruyla gerçekleştirebiliyor. Araç, yeni platformun getirdiği düşük ağırlık merkezi, çok noktalı bağlantıya sahip arka süspansiyonu ve daha rijit gövdesi gibi avantajlarla birlikte sürüş konforundan ödün vermeden daha iyi yol tutuşu sağlıyor.

Güvenlik sistemleri arttı

Corolla Hatchback, Toyota’nın yüksek standartlar sunan Toyota Safety Sense teknolojisiyle birlikte sunuluyor. Hibrit versiyonlarında standart olarak sunulan Toyota Safety Sense teknolojisi, gündüz ve gece yaya algılama özelliğini içeren Ön Çarpışma Önleyici Sistem (PCS), Adaptif Hız Sabitleyici (ACC), otomatik yönlendirme desteğini içeren Şerit Takip Sistemi (LDA) ve Otomatik Yanan Uzun Farlar (AHB) teknolojilerini de barındırıyor. Corolla Hatchback, 1.2 Turbo benzinli versiyonlarında Dream ve Flame olmak üzere iki donanım seviyesiyle sunulurken, Corolla Hatchback Hybrid’de ise Dream, Flame ve Passion X-Pack olmak üzere üç farklı donanımla tercih edilebilecek. Corolla Hatchback’in en üst donanım seviyesi ise, hibrit versiyonlarında tercih edilebilen Passion X-Pack olacak. Bu paket içerisinde Fren Destekli Akıllı Park Sensörleri ve Kolay Akıllı Park Destek Sistemi gibi özellikler yer alıyor.