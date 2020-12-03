Bentley'den önemli adım! Jetlerle taşıyacak

İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonra kıta Avrupası ile gelecekteki ticaret ilişkilerini belirlemek için bir anlaşma yapmaya çalışırken, otomobil üreticileri ek tedarik yolları arıyor.

Üst düzey spor otomobiller üreten Bentley, bileşenlerinin yüzde 90'ını kıta Avrupası'ndan satın alıyor ve otomobillerinin yaklaşık yüzde 24'ünü Avrupa'ya satıyor.

Bentley’in patronu Adrian Hallmark ''İki yılı planlayarak geçirdik. Vücutları Manchester'a uçurmak için ayırdığımız beş Antonov'umuz var'' dedi.

Hallmark, otomobil gövdelerini hava ile değiştirmenin yanı sıra Bentley'in üretim için depolanan yedek parça seviyesini yükselttiğini de sözlerine ekledi.

Hallmark, Bentley'nin bu yıl 10.000'den fazla lüks otomobil satmayı ve Çin'deki talebin artması sayesinde başabaş noktasına ulaşmayı beklediğini söyledi.