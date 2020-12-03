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    HaberlerOtomobil Haberleri Bentley'den önemli adım! Jetlerle taşıyacak
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    03.12.2020 - 16:38 |

    Bentley'den önemli adım! Jetlerle taşıyacak

    İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley, Brexit sonrası otomobil parçalarını İngiltere’ye ulaştırmak için kargo jet filosu kiraladı.

    Bentley'den önemli adım! Jetlerle taşıyacak

    İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonra kıta Avrupası ile gelecekteki ticaret ilişkilerini belirlemek için bir anlaşma yapmaya çalışırken, otomobil üreticileri ek tedarik yolları arıyor.

    Üst düzey spor otomobiller üreten Bentley, bileşenlerinin yüzde 90'ını kıta Avrupası'ndan satın alıyor ve otomobillerinin yaklaşık yüzde 24'ünü Avrupa'ya satıyor.

    Bentley’in patronu Adrian Hallmark ''İki yılı planlayarak geçirdik. Vücutları Manchester'a uçurmak için ayırdığımız beş Antonov'umuz var'' dedi.

    Hallmark, otomobil gövdelerini hava ile değiştirmenin yanı sıra Bentley'in üretim için depolanan yedek parça seviyesini yükselttiğini de sözlerine ekledi.

    Hallmark, Bentley'nin bu yıl 10.000'den fazla lüks otomobil satmayı ve Çin'deki talebin artması sayesinde başabaş noktasına ulaşmayı beklediğini söyledi.

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