Binek Araçlarda Lastik Ömrü Kaç Km'dir? En Az Diş Derinliği Kaç Olmalıdır?

Aracın yükünü taşıyan ve hızını ayarlayan lastiklerin düzenli olarak kontrolden geçmesi çok önemlidir. Özellikle binek araçların lastikleri satın alındığı andan itibaren Ömür süresi mutlaka bilinmeli ve unutulmamalıdır. Daha sağlıklı ve güvenli bir yolculuk yapılabilmesi için bakımın yanı sıra, zamanı geldiğinde değiştirilmesi önemlidir.



Binek Araçlarda Lastik Ömrü Kaç Km'dir?



Binek araçlarda lastik ömrü için net bir rakam bulunmamaktadır. Ancak kullanılmaya başladığı andan itibaren ortalama 4 ila 8 yıllık bir ömrü bulunduğunu dile getirmek mümkün. Tabii bu süre lastiğin korunma şartları ve kullanımı ile beraber bakımına bağlı olarak farklılık gösterebilir.



Rutubet ve nem, ısı ve basınç gibi daha birçok değişik faktör binek araçlardaki lastik ömrünü etkileyebilmektedir. Lastik ömrü aynı zamanda kilometre bazında ele alınmakta ve buna göre hesaplanmaktadır. Tabii lastik ömrünün kaç kilometre olduğu ise yine yukarıda verilen birçok etmene bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.



Belirlenmiş olan koşullarda binek araçların lastiklerinin kullanılması, herhangi bir darbe almamış olmasıyla 50 bin ila 80 bin kilometre arasında lastik ömründen bahsetmek mümkün. Tabii bu durum lastiğin diş derinliği, plastik şeritlerinin durumu ve kullanımı noktasında da değişkenlik gösterebilmektedir. Bu doğrultuda yasal olarak yönetmeliklere göre bir lastiğin diş derinliği en az 1,6 mm olmalıdır. Kullanım ile beraber birçok değişik faktör ve hava koşulları eşliğinde, ele alınan kriterler neticesinde lastik ömrü bu süreyi kapsar.