BMW Motorrad yeni modelleri Türkiye yollarına çıkıyor

Kökleri BMW Motorrad’ın efsane R 32 ve R 5 modellerine dayanan Yeni BMW R 18’i 2020 yılında ülkemizde satışa sunan BMW Motorrad, Yeni BMW R 18 Classic modelini de 2021 yılı içerisinde yollarla buluşturmayı planlıyor. Yeni BMW R 18’in farklı modellerini de yine yıl içerisinde tutkunlarına sunacak olan BMW Motorrad, R 18 ailesini genişletmeye devam edecek. Ayrıca, ikonik GS modellerinin ’’40 Years GS Edition’’ özel serileri de yıl içerisinde Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda yerini almaya devam edecek.

Yeni BMW R 1250 RT

BMW Motorrad’ın “RT” kısaltması kırk yıldan uzun bir süredir dinamik touring motosikletleri dünyasıyla birlikte anılıyor. BMW Motorrad bu durumun gelecekte de aynı şekilde devam etmesi amacıyla Yeni BMW R 1250 RT üzerinde kapsamlı değişiklikler ve yenilikler gerçekleştirdi. BMW ShiftCam teknolojisine sahip boxer motoruyla Yeni BMW 1250 RT, 7750 dev/dk’da 136 bg güç ve 6250 dev/dk’da 143 Nm tork üretiyor. 3 farklı sürüş modunun yanında, BMW Motorrad’ın yeni nesil ABS Pro sistemi de Yeni BMW R 1250 RT’de standart olarak sunuluyor. Ayrıca ‘’ECO’’ modu ile daha düşük tüketim değerleri elde edilerek yakıt tasarrufu da sağlanabiliyor. Yeni BMW R 1250 RT’de sunulacak olan bir diğer büyük yenilik ise akıllı telefon entegrasyonu ve navigasyon özelliğine sahip 10,5 inçlik TFT ekran olurken, Aktif Cruise Control (ACC) donanımı da ilk defa touring bir motosiklette yerini alıyor.

Yeni BMW S 1000 R

BMW S 1000 RR’dan gelen yeni sıralı 4 silindirli motor, 5 kilogram daha hafif yapısıyla ön plana çıkıyor. Sınıfındaki en hafif motosiklet olan Yeni BMW S 1000 R, 11000 dev/dk’da 165 bg güç ve 9250 dev/dk’da 114 Nm tork üreterek performans konusunda referans noktası olmayı başarıyor. Motorun daha fazla yük taşıma görevi üstlendiği "Flex Frame" özelliğine sahip yeni geliştirilmiş süspansiyon, sürücülerin dizlerini gövdeye daha yakın tutmalarına olanak sağlıyor. ‘Rain’, ‘Road’ ve ‘Dynamic’ isimli üç farklı sürüş moduyla Yeni BMW S 1000 R, şartlara en uygun şekilde kullanıcılarına güvenli ve konforlu bir sürüş keyfi sunuyor. Tamamen yapılandırılabilen “Dynamic Pro” modu, “Pro Sürüş Modları” seçeneğinin bir parçası olarak çok çeşitli ayar özelliklerine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Yeni S 1000 R, "Pro Sürüş Modları" ile motor sürükleme torku kontrolü (MSR) ve “Power Wheelie” işlevinin yanı sıra “Motor Freni” işlevini de içeriyor. “Pro Sürüş Modları” seçeneğinin bir parçası olarak Dinamik Fren Kontrolü (DBC), acil durum frenleme manevralarında sürücüye ek destek sağlıyor.

Yeni BMW M 1000 RR

Yüksek performanslı ve büyüleyici BMW M dünyasına Yeni BMW M 1000 RR ile artık motosiklet tutkunları da ortak oluyor. S 1000 RR'ı temel alan Yeni BMW M 1000 RR, daha performanslı ve hafif yapısıyla BMW M modellerinin gücünü temsil ediyor. Aerodinami Yeni BMW M 1000 RR’ın geliştirilmesinde önemli bir rol oynarken, rüzgar tünelinde ve yarış pistindeki yoğun testler sırasında geliştirilen ön kaplama üzerindeki M kanatçıklar, parlak malzemeyle kaplanmış karbondan üretiliyor. Bu özellik kanatçıkların aerodinamik bir bastırma kuvveti oluşturarak, hıza uygun ilave tekerlek yükü uygulamasını sağlıyor. İkonik M renklerini de bulunduran Yeni BMW M 1000 RR, yapılan iyileştirmeler ve özelleştirmeler ile BMW Motorrad’ın şimdiye kadar üretmiş olduğu en güçlü model olmayı başarıyor. Yeni BMW M 1000 RR, 192 kg’lık ağırlığı, 212 bg gücü ve yarış performansı için tasarlanan süspansiyonu ile Superbike segmentindeki beklentileri fazlasıyla karşılıyor.

Yeni BMW R nineT Modelleri

Göz alıcı tasarımlarıyla R nineT, R nineT Pure, R nineT Scrambler ve R nineT Urban G/S modelleri, genişleyen standart özellikleri ve arttırılan motor gücüyle tutkunlarına artık çok daha fazlasını vadediyor. R nineT ailesini teknik modifikasyonların yanı sıra standart ve opsiyonel donanım yelpazesi ile de oldukça geliştiren BMW Motorrad, sınıfında rakipsiz bir konumda model yelpazesi yaratıyor. Yeni BMW R nineT modellerinde sunulan ve EU-5 standartlarını karşılayan ikonik hava/yağ soğutmalı motor, 7250 dev/dk’da 109 bg güç ve 6000 dev/dk’da 116 Nm tork sunabiliyor. Ayrıca, fren yaparken daha fazla stabilite ve güvenlik sunan Dinamik Fren Kontrol sistemiyle birlikte ABS Pro Yeni BMW R nineT ailesinde standart olarak yerini alıyor.