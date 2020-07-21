BMW’den 2 milyar euroluk anlaşma!

Anlaşmanın bir parçası olarak Northvolt, BMW için üretecekleri bataryaları İsveç’in kuzeyinde yer alan yeni bir tesiste ‘yenilenebilir’ elektrik kullanarak üretecek. İlk ürünlerin teslimi ise 2024 yılı olarak belirtilmiş.

Alman markadan gelen açıklamada ise üretimin ihtiyacı olan enerjinin yüzde 100’ünün rüzgar ve hidroelektrik enerjiden olacağı doğrulandı. Bu duruma ek olarak ihtiyaç duyulan kobalt ve lityum için hem BMW hem de Northvolt, yüksek sürdürülebilirlik standartlar sağlayan madenlerden tedarik edecekler.

Northvolt, Güney Koreli Samsung SDı ve Çinli Contemporary Ameperex Teknoloji firmalarından sonra markanın 3. ana batarya tedarikçisi olarak öne çıkıyor. Northvolt firması 2016 yılında 2 eski Tesla çalışanı ve bir eski çalışanı tarafından batarya hücresi geliştirmek için kuruldu.

Satın alma ve tedarikçi ağından sorumlu BMW AG Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Wendt, “Bu sözleşme sayesinde artan pil hücresi ihtiyacımızı uzun vadede çözeceğimizi düşünüyoruz. Ürün gamımızda yer alan elektrikli otomobil sayısı aryıor ve 2023 yılında 25 adete elektrikli modele ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi.

Northvolt geçen yıl Kuzey İsveç’teki tesisi kurmak için BMW, Goldman Sachs ve VW Grubu dahil olmak üzere 1 milyar dolar topladı.