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    HaberlerOtomobil Haberleri Brüksel’de 30 km/s hız sınırı!
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    04.01.2021 - 07:00 |

    Brüksel’de 30 km/s hız sınırı!

    Avrupa Birliği (AB) kurumları ve NATO’ya ev sahipliği yapan Belçika’nın başkenti Brüksel’de şehir içi trafikte araçlar için hız sınırı 30 kilometreye indirildi. Yeni kural 2021’in ilk gününden itibaren yürürlüğe girdi. 30 km/s’lik hız limiti bazı ana yollar dışında şehrin tamamında uygulanacak.

    Brüksel’de 30 km/s hız sınırı!

     

    Brüksel Başkent Bölge Hükümetinin trafik ve yol güvenliğinden sorumlu bakanı Elke Van den Brandt, bu uygulamadaki amacın daha fazla ceza kesmek değil, şehir içinde kazaları azaltıp güvenliği artırmak olduğunu söyledi. Brüksel’i 2030’a kadar daha az araç, daha fazla yaya ve bisiklet trafiği olan bir şehir haline getirmek istediklerini aktaran Van den Brandt, araçların düşük hızda seyretmesiyle gürültü kirliliğinin de yüzde 50’ye varan oranlarda azalacağını belirtti.

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