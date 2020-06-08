CASA SEAT 'kapılarını açtı'

Tasarımdan, otomotive ve daha birçok dalda serginin de yer alacağı CASA SEAT, önümüzdeki günlerde fiziksel olarak da gezilebilecek.

SEAT, Barselona'nın merkezinde yer alan yeni mekanı CASA SEAT’ın ilk kez kapılarını açıyor. CASA SEAT, önümüzdeki haftalarda yapılması planlanan fiziksel açılışından sonra ziyaretçilerini ağırlıyor olacak.

Gazeteci Ainhoa Arbizu'nun sunumuyla gerçekleşecek olan sanal sunum, marka için kilometre taşı olan, markanın 70 yıl önce doğduğu şehirde yer alan CASA SEAT'ın dünyaya açılmasına işaret ediyor. Alan, SEAT'ın stratejik temellerinden biri olacak şekilde çığır bir kentsel mobilite merkezi haline gelecek. Aynı zamanda, burada yeni ürünlerini sergileyecek ve tanıtacak olan CUPRA için mükemmel bir alan. Kısaca, bu marka deneyim merkezi, Barselona'nın canlı hareketliliğinden ve kent kültüründen ilham alan projeleri sergileyen bir alan olacak.

SEAT’tan yuvası Barselona’ya bir armağan

SEAT Başkanı Carsten Isensee'ye göre, "1950 yılından bu yana Barselona SEAT'in yuvası ve halkın genelinin ve dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilerin gözünde şirketin profilini yükseltmeye yardımcı oluyor." Şehir merkezindeki bu yeni genel merkezde, diğer pek çok şeyin yanı sıra şirketin mobilite alanındaki geleceğini göstereceğiz."

Ayrıca SEAT Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve CUPRA CEO'su Wayne Griffiths şunları vurguladı: "CASA SEAT, markanın bu fantastik şehirle şu anki ilişkisinin bir örneğidir. Barselona'nın merkezinde, müşterilerin ve yurttaşların SEAT ve CUPRA ile etkileşim kurabildiği ve en ilerici projeleri göstereceğimiz marka deneyim merkezidir. Genel anlamda, insanlar şirketin ve markalarının kendini adadığı her şeyi deneyimleyebilmektedirler."

SEAT Communications ve SEAT ve İspanya Kurumsal İlişkiler'de Volkswagen Group'un genel müdürü Christian Stein "burası fikir alışverişi, yaratıcılık için ve iş dünyasının yanı sıra medya ve kurumları ağırlayan bir mekan olacak. Şehrin ihtiyaçlarının belirlenebileceği ve iş birliği ve açık inovasyon yoluyla yaratıcı çözümlerin bulunabileceği, mobilite konusunda diyalog alanı" dedi. Kentsel mobilitedeki en son eğilimler hakkında bilgi edinmek için "bulunulması gereken yer".

Concept Lab’de geleceğin modelleri

Geleceğin SEAT ve CUPRA modelleri ve Kentsel Mobilite ünitesinin tüm yeni özellikleri CASA SEAT'te, binanın özellikle en iyi saklanan sırrın yani CASA SEAT Concept Lab.'in bulunduğu ikinci katında tasarlanacak ve sergilenecek. Burası, şirketteki tasarımcıların yeni modellerin ilk aşamaları üzerinde çalışacağı yer. Concept Lab'de, Barselona'nın ışıltılı ve canlı yaşam tarzından esinlenerek en yenilikçi önerileri geliştirecekler. Aynı şekilde, CASA SEAT'i ziyaret edenler de birinci kattaki teşhir alanının yaşattığı yenilikçi fiziksel ve dijital deneyim karşısında şaşıracaklar; en son SEAT ve CUPRA lansmanları ve şirket tarafından desteklenen yeni kentsel mobilite çözümleri burada sergilenecek.

CUPRA elçisi ve FC Barcelona'lı futbolcu Marc ter Stegen sunuma katıldı ve şunları söyledi: "Dünya elçisi olarak temsil ettiğim marka, Barselona'nın merkezinde böyle ayrıcalıklı bir yerdeki bu alanın açılışını yaptığı için çok heyecanlıyım. Biliyorum ki burası, CUPRA dünyasından en son gelişmeler ve modellerle ilgili güncel kalmak için, sık sık ziyaret edeceğim bir yer."

Mimar Carlos Ferrater'den ikonik bir bina

Tanınmış mimar Carlos Ferrater ve Barselona Mimarlık Ofisi (OAB) stüdyosu, CASA SEAT'e ev sahipliği yapan binayı yeniden modelleme projesini üstlendi. Yenileme projesi, binanın iki bağımsız birime bölünmesi sonucunda Paseo de Gracia'dan caddenin karşısındaki Pompeia Kilisesi'ne doğru bir geçit oluşturan sembolik konumu sayesinde binayı bir toplanma yeri ve vitrin olarak tasarlıyor.

Ferrater'in projesi, CASA SEAT'i, şehrin merkezi buluşma noktası olarak görüyor. Mimar bu nedenle sokak tarafındaki direkleri takviye etti, yapı köşelerini serbest bırakıp cephenin tüm açılarını pürüzsüz hale getirdi, binaya açık, eşsiz, samimi bir karakter katarak yuvarlak, kesintisiz bir cepheyle sonuçlanan üç değişiklik gerçekleştirdi. Bu, yoldan geçen herkesin binanın karakterini ve kültürel etkinliğini net şekilde görmesini sağlayarak binanın saydamlığını da arttıran, türünün tek örneği bronz serigrafi baskılı camlar sayesinde mümkün oldu. CASA SEAT, İspanya'da takılan en geniş bombeli cama sahip ve Barselona'nın görsel simgesi olacağı kesin. CASA SEAT, bir bütün olarak, Barselona'nın Eixample bölgesindeki karakteristik binaların çağdaş bir yeniden yorumu. Barselona'nın şehircilik geçmişini geleceğe yansıtırken kutlayan bir bina…