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    30.06.2020 - 16:49 | | AA

    Cenevre Otomobil Fuarı ne zaman yapılacak?

    Dünyanın en prestijli otomobil fuarlarından kabul edilen Cenevre Otomobil Fuarı bu yıl koronavirüs nedeniyle ertelenmişti. 2021 için de Cenevre Otomobil Fuarı’nın yapılamayacağı duyuruldu. Cenevre Otomobil Fuarı ne zaman yapılacak?

    Cenevre Otomobil Fuarı ne zaman yapılacak?

    Dünyanın en önemli ve prestijli otomobil fuarlarından kabul edilen Cenevre Otomobil Fuarı, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle 2021'de de iptal edildi.

    Cenevre Otomobil Fuarı'nın organizatörlerinden yapılan yazılı açıklamada, katılımcı firmaların çoğunluğunun iştirakiyle bir anket yapıldığı aktarıldı.

    Buna göre, ankete katılan otomobil firmalarının çoğunluğu, COVID-19 salgını nedeniyle fuarın 2021'de de iptal edilmesi yönünde görüş bildirdi.

    Cenevre Otomobil Fuarı'nı düzenleyen vakfın yöneticileri de anket sonuçlarını dikkate alarak, organizasyonun 2021'de iptali yönünde karar verdi.

    Açıklamada, otomotiv sektörünün şu anda zorlu bir dönemden geçtiği ve katılımcıların salgının etkilerinden kurtulmak için zamana ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

    Ayrıca, "mevcut sağlık koşullarının gelecek baharda 600 binden fazla ziyaretçi ve 10 bin gazeteciyi ağırlayacak bir etkinliğe el verişli olmayabileceği" belirtilen açıklamada, fuarın 2022'de gerçekleşmesinden ise umutlu olunduğu kaydedildi.

    Cenevre Otomobil Fuarı ne zaman yapılacak

    Fuar 1905'te başladı

    5-15 Mart 2020'de yapılması planlanan 90'ıncı Cenevre Otomobil Fuarı, COVID-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti.

    Cenevre'deki Palexpo Sergi Merkezi'nde düzenlenen ve her yıl 1000'e yakın otomobilin sergilediği fuar, dünya genelinden yaklaşık 10 bin gazeteciye ev sahipliği yapıyordu.

    Fuara son yıllarda ortalama 600-700 bin arası ziyaretçi katılıyordu.

    İlk kez 1905 yılında başlayan ve 1924'te uluslararası fuar kabul edilen Cenevre Otomobil Fuarı'nın 88'incisine Türk firmaları da katıldı.

    Her şey bir şakayla başladı! Günde en az 10 kişi arıyor...Bursa’nın Karacabey ilçesinde yaşayan Ali Bıçkıcı, şaka olsun diye arkadaşları tarafından cep telefonu numarası, ‘Karacabey Longozu’nun arama motoru Google’daki bilgi kutusuna eklenince, ormana gelmek isteyenlerin ilk aradığı kişi oldu. 1,5 yıldır günde en az 10 kişi tarafından bilgi almak için aranan Bıçkıcı, “'Ormanda mangal yasak mı?' diye soranlar bile oluyor” dedi.
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