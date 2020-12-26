Çevre dostu aracı Kuzey Makedonya’da

Anadolu Isuzu, geleceğin toplu taşıma trendlerine uygun olarak tasarladığı CNG motora sahip çevre dostu aracı Kendo’nun ilk teslimatını gerçekleştirdi. Şubat ayında Kuzey Makedonya ile imzalanan anlaşma kapsamında 6 adet Kendo, Bitola şehrindeki REK Bitola Enerji Santrali’nde hizmet vermek üzere teslim edildi. REK Bitola Enerji Santrali’nde 19 Aralık 2020 tarihinde düzenlenen teslimat törenine Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev katıldı. 15 yıl önce Makedonya pazarına kamyon kategorisi ile giriş yapan Anadolu Isuzu, ülkeye ilk otobüs ihracatını 2019 yılında gerçekleştirdi. Anadolu Isuzu, geçtiğimiz yıl Üsküp Havalimanı’ndaki kapasite artışı projesinin bir parçası olarak alınan satın alma kararı ile 3 adet Citiport’u TAV Havalimanına ve 4 adet CNG sistemli Isuzu Citiport aracı ise Makedonya’nın Prilep Belediyesi’ne teslimatını gerçekleştirdi.

Anadolu Isuzu’nun akıllı güvenlik sistemleri ile donatıldı

Anadolu Isuzu’nun 13 metre uzunluktaki CNG aracı Kendo bu segmentte Türkiye’de ilk ve Avrupa’da üçüncü araç olma özelliği gösteriyor. CNG motoruyla çevre dostu bir yapıya sahip olan Kendo, şehir içi uzun mesafe ve şehirlerarası kısa mesafelerde (Intercity) taşımacılık için kullanılmak üzere üretildi. Özellikle personel ve okul taşımacılığı hedeflenerek üretilen araç, Coach kategorisine göre maliyet açısından daha tasarruflu ve bagaj kapasitesi olarak da onlara yakın bir araç. 7,5 metreküp bagaj hacmiyle rakiplerinden öne çıkan Kendo, konfor ve fonksiyonellik olarak Coach sınıfındaki lüks araçları aratmıyor. Anadolu Isuzu’nun akıllı güvenlik sistemleri (smart safety) ile donatılan Kendo, çok fonsiyonlu kadran (cluster) ile şoför puanlama ve kendi kendine arıza teşhis (self-diagnostic) ile fark yaratırken, konforlu sürücü alanı ve yolcu bölgesi dahil olmak üzere kendi boyutunda en iyi paketi sunarken sürücüye ve yolculara maksimum konfor ve ergonomik bir alan sağlıyor.

Servis ve okul otobüsü taşımacılığı için ekonomik ve yeşil bir çözüm olarak tasarlandı

Kendo, Anadolu Isuzu’nun dijital, keskin ve teknolojik tasarım dilinin ilk üyelerinden biri olarak öne çıkıyor. CNG ile çalışan aracın dramatik oranları, aerodinamik gövdesi, dinamik led sinyal ve gündüz sürüş lambaları, dijital gösterge paneli ve kullanıcı deneyimi tasarımı aracın bu yeni ifadesini destekliyor. Sürücü alanı ve yolcu bölgesi dahil olmak üzere kendi boyutunda en iyi paketi sunan Kendo CNG, tüm bileşenlerini maksimum kapasiteyle 13 m uzunlukta birleştirirken sürücüye ve yolculara ergonomik bir alan sağlıyor. İdeal yerleşim ile rakipleri arasında aynı boyut ve kapasitede en geniş sürücü alanına sahip olan araç, sürücünün konforunu ve ergonomisini sağlamak için farklı direksiyon simidi ve oturma pozisyonu seçenekleri sunuyor. Standart Kendo CNG maksimum oturma kapasitesine sahip olsa da orta bölümün katlanır koltuk kullanımı ile ayakta durma ve tekerlekli sandalye alanına dönüşme seçeneği bulunuyor. Araç, servis ve okul otobüsü taşımacılığı için ekonomik ve yeşil bir çözüm olarak tasarlandı.