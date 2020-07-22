Çılgın projede yeni gelişme!

Musk'ın yeraltı projesinin kazı çalışmaları geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Bugün ise Musk'ın sahibi olduğu Boring Company'nin 'Loop' adını verdiği yeraltı ulaşım sisteminden yeni detaylar geldi.

Merakla beklenen araçlar belli oldu

Yeraltı ulaşım sisteminde kullanılacak araçların hangileri olacağı bir süredir merakla bekleniyordu.

Şirketten konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre, Loop'ta kullanılacak araçlar Tesla Model S, Tesla Model X ve Tesla Model 3 olacak.

Araçların maksimum saate 150 mil (241 kilometre) hıza ulaşmasını sağlamayı hedefleyen Musk'ın nihai hedefi ise Los Angeles ile Las Vegas'ı birbirine bağlamak.