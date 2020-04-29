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    HaberlerOtomobil Haberleri Corona virüs, Ford'u kötü etkiledi!
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    29.04.2020 - 15:08 |

    Corona virüs, Ford'u kötü etkiledi!

    2020’nin Ocak-Mart ayları arasında yaşanan olumsuzluklar Ford’u kötü etkiledi. Otomobil devi Ford’un 2020'nin ilk çeyreğindeki kaybı 2 milyar dolar. İkinci çeyrekte de kayıpların gelebileceği öngörülüyor.

    Corona virüs, Ford'u kötü etkiledi!

    ABD'li otomotiv üreticisi Ford, Corona virüs salgını yüzünden yılın ikinci çeyreğinde kaybının daha büyük olabileceğini açıkladı.

    Şirketten yapılan açıklamada, Ocak-Mart döneminde yaşanan 2 milyar dolarlık kayba karşın, Nisan-Haziran döneminde 5 milyar dolarlık kayıp beklendiği kaydedildi.

    Ford CFO'su Tim Stone imzalı açıklamada, şirketin elindeki nakit rezervinin yıl sonuna kadar hiç bir araç satışı olmasa bile sıkıntı yaşatmayacağı belirtildi.

    Corona virüs, Fordu kötü etkiledi

    Gelişmeler, ABD'li üreticiyi planlarını yeniden gözden geçirmeye itmiş durumda. Mevcut projelerinin bazılarını askıya aldığı bilgisi verilen Ford'un bu projeleri arasında, ticari otonom araç ve elektrikle çalışan SUV gibi çalışmaların yer aldığı belirtiliyor.

    ABD'de, Ford ve General Motors başta olmak üzere otomotiv fabrikalarının kapıları Avrupa'daki gibi bir süredir kapalı. Maske ve solunum cihazı gibi sağlık ekipmanı üreten ülkenin otomotiv sanayisinde, bantların mayıs ortasında yeniden dönmeye başlayacağı kaydediliyor.

    Köye 'Survivor' parkuru kurdularArtvin’de köyde yaşayan vatandaşlar, corona virüs salgını nedeniyle sıkılınca köyün ortasında Survivor parkuru kurarak hem yarıştı hem eğlendiler.
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