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    19.05.2020 - 13:53 |

    Corona virüsten en az etkilenecek otomobiller

    Corona virüs salgını nedeniyle sarsılan otomotiv sektöründe elektrikli araçlardaki satışın içten yanmalı motorlara sahip otomobillere göre daha az olması bekleniyor.

    Corona virüsten en az etkilenecek otomobiller

    Corona virüs salgını otomotiv sektörüne ağır darbe vursa da elektrikli araçlar bundan nispeten daha az etkilenecek görünüyor.

    BloombergNEF (BNEF) analistlerinin tahminlerine göre, elektrikli araçlarda bu yıl yüzde 18 düşüş bekleniyor. Ancak içten yanmalı motorlara sahip araçlarda bu rakamın yüzde 23'ü bulması bekleniyor.

    20 yılda satılan 10 araçtan 6’sı elektrikli olacak

    BNEF'in tahminlerine göre, elektrikli modeller 2040 yılına kadar genel araç filosunun yüzde 31'ine ulaşacak ve o tarihe kadar yeni binek otomobil satışlarının yüzde 58'ini oluşturacak. Bu nedenle içten yanmalı motorlu araçların 2017'deki zirveden yavaş yavaş düşeceği öngörülüyor.

    Elektrikli otomobil satışlarının bu yıl 1,7 milyon adet düzeyinde olması bekleniyor.

    290 milyon şarj noktası ihtiyacı

    2040 yılına kadar dünyanın 12 milyonu halka açık yerlerde ve geri kalanları evde, işyerlerinde veya özel ticari yerlerde olmak üzere yaklaşık 290 milyon şarj noktasına ihtiyacı olacağı tahmin ediliyor.

    Raporda ayrıca, hidrojen yakıt kullanan araçların büyümesine ilişkin beklentilere de yer verildi. Bunların 2040 yılına kadar ağır ticari araç satışlarının yüzde 3,9'unu ve belediye otobüs satışlarının yüzde 6,5'ini oluşturabileceği öngörülüyor.

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