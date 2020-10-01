Crafter'ın yeni modeli satışa sunuldu!

Sunduğu donanım özellikleriyle sınıfında fark yaratan Crafter Uzun Şasi Servis 15+1 ve Okul 16+1 modelleri, 4 tona ulaşan azami yük ağırlığı, düşük yakıt tüketimi, 140 PS güç ve 340 Nm tork sağlayan 2 litrelik motoruyla öne çıkıyor.

Tamamen ticari araç kullanıcılarının istekleri doğrultusunda geliştirilen ve tasarlanan Volkswagen Crafter ailesine eklenen Crafter Uzun şasi Servis 15+1 ve Okul 16+1 modelleri, sunduğu donanım özellikleriyle sınıfında fark yaratıyor.

Sınıfının şehir içi kullanıma en uygun aracı olan Crafter, son teknolojiye sahip sürüş destek sistemleri ile kaza risklerini azaltmaya yardımcı olurken, düşük yakıt tüketimiyle her zaman kazandırıyor.

Comfortline donanımıyla konforlu sürüşler

Crafter Uzun Şasi Okul ve Servis, Comfortline donanım seviyesinde satın alınabiliyor. Crafter Uzun Şasi modellerinde, önden ve arkadan ayrı ayrı çalıştırılabilen klimatik klima, opsiyonel olarak sunulan 8" Composition Media Radyo, USB girişlerine sahip yolcu koltukları gibi konfor öğeleri bulunuyor. Elektrik kumandalı ön camlar, içeriden katlanabilir ve ısıtmalı yan aynalar, otomatik yanan farlar, yağmur sensörü, hız limitleme özellikli hız sabitleyici, arka park sensörü gibi güvenlik ve yardımcı sürüş özellikleri de standart olarak sunuluyor.

Güçlü ve verimli motor

Crafter Uzun Şasi versiyonlarında da ailenin diğer üyelerinde olduğu gibi 2.0 litre hacimli turbo dizel motor bulunuyor. Volkswagen Ticari Araç tarafından Yeni Crafter için ticari hayatın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak özel olarak tasarlanmış olan 2.0 litre motor, 140 PS güç üretirken 340 Nm tork ile yüksek performans ve yüksek çekiş gücü sağlarken düşük yakıt tüketimiyle kullanıcısına ekonomik avantaj sağlıyor.

Güvenlikle ilgili okul mevzuatına uygun

Crafter Uzun Şasi Okul 16+1 modeli, okul servisleri mevzuatında belirtilen; yolcu koltuklarına entegre sensörler, araç dışındaki kör noktaları gösteren üç kamera, sınıfında tek olan otomatik yükseklik ayarlı, üç noktadan gergili emniyet kemeri gibi tüm güvenlik özelliklerine sahip.