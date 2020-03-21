Dacia'dan 'elektrikli' atağı!

Elektrikli Dacia Spring, Renault Grubu’nun herkes için sürdürülebilir mobilite yaklaşımının yanı sıra Dacia markasının değerlerine ve felsefesine sadık kalma vizyonunun bir parçası olarak öne çıkıyor. Model 4 kişilik, geniş hacimli, %100 elektrikli bir şehir otomobilinin müjdesini vererek geniş kitlelere kolay ve kaliteli mobiliteye erişim sağlıyor. Spring; yalınlığı, sağlamlığı ve ulaşılabilirliği bir araya getiren modern bir 5 kapılı şehir otomobili. Dacia Spring’in hafif ve kompakt seri üretim versiyonu, yaklaşık 200 km sürüş menziline (WLTP) sahip. Model, çok yönlülük garantisi sayesinde sorunsuz bir şehir içi ve şehirler arası kullanım imkanı sunuyor.

Dacia Spring 2021’de satışa sunulacak

Dacia, Renault Grubu’nun 10 yıllık deneyiminden faydalanıyor. Mat Turuncu tonlarla zenginleştirilmiş pastel bir grisi karoseri, uyumlu ekipmanlar, yükseltilmiş eşik, ön ve arka tamponlara entegre koruma çıtaları: Dacia Spring elektrikli showcar, alışkanlıkları değiştiren bir elektrikli bir şehir otomobili. İddialı görünümü ve küçültülmüş ebatları, aracı günlük kullanıma yönelik ideal bir araç yapıyor.Dacia Spring özel bir far tasarımına sahip. Ön kısımda, %100 LED projektörler iki bölüme ayrılıyor: Üst kısımda yatay bir hat ve tampona entegre 4 grafik bileşen göze çarpıyor. Arka kısımda, yine %100 LED olan 4 far bir çift Y oluşturuyor. Bu görsel tarz, Dacia modellerin gelecekteki far tasarımını oluşturuyor.