DB11 V8 Shadow Edition tanıtıldı!

V12 veya V8 ile güç alan DB11 serisi, şimdiden lüks spor otomobil sektöründe Grand Tourer olarak adından söz ettiriyor.

Aston Martin, DB11 sahipliğine sofistike yeni bir yol sağlamak için oluşturulmuş, özenle seçilmiş stil eklemeleri sunan karanlık ve düşünceli yeni bir stil olan Shadow Edition'un ortaya çıkmasıyla bu cazibeyi geliştiriyor.

V8 ile güç alan modeller için Coupe veya Volante gövde tarzında dünya çapında 300 adet ile sınırlı olan yeni Shadow Edition, bunu segmenti tanımlayan bir GT yapan özelliğini koruyor.

Yalnızca Shadow Edition modelleri aracılığıyla sunulan bu yeni özellikler şunları içeriyor:

Parlak Siyah kaput üzeri bıçaklar

20 inç Parlak Siyah yönlü alaşım jantlar

Parlak siyah krom kanatlar ve yazılar

Özel siyah anodize "Shadow Edition" yazılı kapı eşikleri

Deri rengi ile uyumlu Spor Direksiyon

DB11 Shadow Edition'ı tamamlamak için, üst cam bölgesi Parlak Siyah özelliklerini içeren isteğe bağlı bir paket mevcut, standart gövde renkli panellerini Parlak Siyah olarak değiştiyor ve böylece Shadow Edition temasıyla daha kapsamlı bir şekilde eşleşiyor.

Shadow Edition'ın özellikleri sabit olsa da, dünya çapında bu model için seçim yapanlar, altı tanımlı dış renkte dahil olmak üzere farklı renk temalarından birini seçerek arabayı kendilerine özgü şekilde dizayn edebilirler.

Fiyatı da belli

Yeni DB11 Shadow Edition dünya çapında Aston Martin bayilerinden sipariş edilebilir. DB11 V8 Coupe Shadow Edition fiyatı 243.795 $ ve DB11 V8 Volante Shadow Edition fiyatı 262.600 $'dır.