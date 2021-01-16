BİST1.524-1.43EURO9.030.77USD7.461.38ALTIN438.670.26
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerOtomobil Haberleri Dizel motorlara veda ediyorlar
    ABONE OL
    16.01.2021 - 16:53 |

    Dizel motorlara veda ediyorlar

    Dizel motorlara veda eden bir başka firma da Hyundai oldu. Güney Koreli üretici Hyudnai, mevcut dizel motorları güncelledikten sonra aşama aşama üretimini durduracağını duyurdu.

    Dizel motorlara veda ediyorlar

    Bunun nedeni Türkiye’nin de TOGG ile birlikte katıldığı küresel otomotiv endüstrisinin, giderek artan katı çevresel gereklilikler nedeniyle kademeli olarak elektrifikasyona geçmesidir. Süreç, 2015 yılında Volkswagen Grubu’nun dizel skandalı ile başladı ve bunun sonucunda dizeller Avrupa’da popülerliğini kaybetmeye devam etti.

    Satış istatistikleri, hibrit ve elektrikli otomobillerin müşteriler için daha cazip hale geldiğini gösteriyor. Bu nedenle, büyük üreticiler yeni dizel motorlara yatırım yapmayı mantıklı görmüyor.

    Kore baskısı JoongAng Daily‘ye göre Hyundai, dizel geliştirmeyi durdurdu ancak yine de mevcut motorların bir kısmına güncelleme yapılacak. Benzinli motorlar ise varlığını sürmeye devam edecek. Hyundai, uzun yıllar boyunca standart ve şarj edilebilir hibritler geliştirmeyi ve üretmeyi planlıyor.

    Şirket, 2025 yılına kadar 23 tamamen elektrikli otomobil tanıtmayı hedefliyor; bunlardan ilki, Şubat ayında çıkacak olan Ioniq 5 olacak.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Adnan Oktar davası: Şikayetçi avukatlarından Twitter ve İnstagram'a suç duyurusu

    Adnan Oktar davası: Şikayetçi avukatlarından Twitter ve İnstagram'a suç duyurusu

    En güçlü pasaportlar belli oldu! Türkiye'nin sırası...

    En güçlü pasaportlar belli oldu! Türkiye'nin sırası...

    İnsanlığı nasıl bir düzen bekliyor? 99 düşünür cevapladı

    İnsanlığı nasıl bir düzen bekliyor? 99 düşünür cevapladı

    Son dakika: Kan donduran olay! 1,5 yaşındaki kızıyla eşinin üzerine kaynar su döktü, serbest bırakıldı

    Son dakika: Kan donduran olay! 1,5 yaşındaki kızıyla eşinin üzerine kaynar su döktü, serbest bırakıldı

    Sıradaki Haber