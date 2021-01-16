Dizel motorlara veda ediyorlar

Bunun nedeni Türkiye’nin de TOGG ile birlikte katıldığı küresel otomotiv endüstrisinin, giderek artan katı çevresel gereklilikler nedeniyle kademeli olarak elektrifikasyona geçmesidir. Süreç, 2015 yılında Volkswagen Grubu’nun dizel skandalı ile başladı ve bunun sonucunda dizeller Avrupa’da popülerliğini kaybetmeye devam etti.

Satış istatistikleri, hibrit ve elektrikli otomobillerin müşteriler için daha cazip hale geldiğini gösteriyor. Bu nedenle, büyük üreticiler yeni dizel motorlara yatırım yapmayı mantıklı görmüyor.

Kore baskısı JoongAng Daily‘ye göre Hyundai, dizel geliştirmeyi durdurdu ancak yine de mevcut motorların bir kısmına güncelleme yapılacak. Benzinli motorlar ise varlığını sürmeye devam edecek. Hyundai, uzun yıllar boyunca standart ve şarj edilebilir hibritler geliştirmeyi ve üretmeyi planlıyor.

Şirket, 2025 yılına kadar 23 tamamen elektrikli otomobil tanıtmayı hedefliyor; bunlardan ilki, Şubat ayında çıkacak olan Ioniq 5 olacak.