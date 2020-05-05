Dizel Nedir? Araçlarda Dizel Ne Demektir, Çalışma Sistemi Nasıldır?

Dizel akaryakıtın içerisinde yer alan bileşenler sayesinde yakıt daha etkili hale gelmektedir. Dolayısıyla bu da yakıt tasarrufu yapılmasını mümkün kılmaktadır. Bu tasarrufun sağlanmasının en önemli sebebi, akaryakıt içerisinde bulunan setan sayısıdır. Setan sayısının anlaşılabilmesi için CZN veya CZ kısaltması kullanılmaktadır.



Araçlarda Dizel Ne Demektir?



Dizel akaryakıtın içerisinde bulundurduğu hidrokarbon bileşenler oldukça akışkan ve yağlıdır. Bu nedenle genellikle kış aylarında akaryakıt içerisinde yer alan maddeler kristalleşmekte ve egzozdaki partikül filtresine takılıp, filtreyi tıkayabilmektedir. Bununla birlikte de aracın çekişi düşmekte ve bir süre sonra yürümez hale gelmektedir. Bunun önüne geçebilmek amacıyla da çeşitli takviye bileşenler yakıta eklenmektedir. Bu katkı maddesi, akaryakıt firmaları tarafından bizzar ilave edilmektedir. Bu sayede dizel akaryakıt da diğer alternatif yakıt çeşitleri gibi rahatlıkla kullanılabilmektedir.



Çalışma Sistemi Nasıldır?



Dizel akaryakıtı diğer alternatif akaryakıtlardan ayıran en önemli özellik setan sayısıdır. Daha tasarruflu olmasını ise katılaşma noktası, kalınlık olarak bilinen viskozite, uçuculuk ve kükürt ihtivası dereceleri/oranları sağlamaktadır. Oranların benzine nazaran daha düşük olması, yakıt tasarrufunun da büyük ölçüde artış göstermesini mümkün kılmaktadır.



Araçlarda kullanılacak akaryakıt fazlasıyla yakıcı bir özelliğe sahip olmalıdır. Dizel motorlu araçlarda basınçlı hava tazyikli bir şekilde ateşleme bölümüne gönderilmektedir. Tazyikli püskürtmenin yapıldığı bölümde eski tip dizel motorlarda 40 setan olarak belirlenmiş ve bu sayıya ulaşması gerekmektedir. Fakat modern motorlarda setan sayısının 50 olmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için de üretici ve dağıtıcı firmalar kendilerine ait olan karışımlardan eklemeler yaparak setan sayısını yükseltebilmekte ve kış aylarında rahatlıkla kullanım gerçekleştirilmesini sağlamaktadırlar.