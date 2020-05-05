Dizel Partikül Filtresi (Dpf) Nedir, Ne İşe Yarar?

Partikül filtresinin kullanılması dizel araçlarda olmazsa olmaz bir parçadır. Denetleyici kurumlar tarafından egzoz emisyonuna ne kadar dikkat ediliyorsa, partikül filtresi de egzoz emisyonu ile neredeyse aynı görevi görmektedir.



Dizel Partikül Filtresi Nedir?



Dizel partikül filtresi daha çok yeni nesil araçlarda kullanılmaya başlanmıştır. Dizel araçlarda kullanılan partikül filtresi, doğaya ve insana daha az zarar verilmesinin amaçlanmasının ardından kullanılmaya başlanmıştır. Araçlar çevreye sadece egzozlardan zarar verdiği için, partikül filtresi de doğal olarak egzoz çıkış bölümünde yer almakta ve kötü gaz salınımını en aza indirmektedir.



Dizel Partikül Filtresi Ne İşe Yarar?



Partikül filtresinin içerisinde çok sayıda küçük gözenek mevcuttur. Araç içerisinde tam anlamıyla yakılamamış yakıtın direkt olarak doğaya bırakılması büyük sorun teşkil ettiği için, partikül filtresi de bu yakılmamış yakıtı içeride hapsetmektedir. Kelime anlamı olarak da partikül tam anlamıyla yanmamış sıvı veya katı maddelere verilmektedir. Dolayısıyla parçanın görevi isminden de anlaşılabilmektedir.



Dizel partikül filtresi adeta bir petek görünümündedir ve içerisinde yüzlerce ufak gözenekler vardır. Egzozdan çıkan gazların tamamı bu gözeneklerden geçmektedir. Egzozdan çıkan yanmış gazlar direkt olarak filtreden geçebilirken, yanmamış katı veya sıvı gazlar filtreye yapışarak takılmaktadır. Doğal olarak çevrenin kirlenmesi engellendiği gibi, insan sağlığı da tehlikeye atılmamış olur.



Filtreye yapışan bu parçacıklar sürekli olarak filtre üzerinde kalmamaktadır. Aksi takdirde partikül çalışmakta zorlanacak, motor fazla ısınacak ve yakıt sarfiyatı da önemli ölçüde artacaktır. Bu durumunun yaşanmaması amacıyla da partikül sıcaklığı orta seviyeye geldiğinde petek üzerinde yer alan yanmamış gazlar yanarak, diğer gazlarla birlikte dışarı atılır. Sonuç olarak araçların çevreye verdiği zararın azaltılmasında en önemli rolü oynayan parçalardan biri partikül filtresidir.