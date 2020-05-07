Dsg Nedir? Araçlarda Dsg Vites Ve Şanzıman Ne Anlama Gelir?

(Direct Shift gearbox) olarak da bilinen de DGS sistemi çift kavramalı ismi üzerinden de tabir edilmektedir. Vitesi diğer dişli şanzımanlara göre daha hızlı şekilde değiştirme potansiyeli sağlayan otomatik şanzımandır. Bu yönüyle daha yüksek performans ile güvenli şekilde araç kullanma imkanı tanımaktadır.



DSG Nedir?



Geleneksel otomatik vites sistemlerine göre DSG önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Özellikle daha iyi bir kontrol imkanı ile beraber daha yüksek bir güç sağlar. İlk zamanlar az miktardaki otomobil markalarında kullanılan bu sistem, günümüzde ise neredeyse bütün araçlar için değerlendirilmektedir. Araca vites değiştirme noktasında yüksek bir hız sağlarken aynı zamanda güvenlik açısından iyi bir kontrol imkanı vermektedir. Aynı zamanda güç kaybını önleyerek oldukça yüksek bir performans oluşturmaktadır.



Araçlarda DSG Vites ve Şanzıman Ne Anlama Gelir?



Araçlarda DGS vites ve şanzıman performans ve güvenlik noktasında çok önemlidir. Çift şanzıman olarak diğer manuel viteslere göre daha hızlı vites geçişi imkanı sunuyor. Böylece oldukça üst düzey bir kontrol imkanı oluştururken, yakıt tasarrufu noktasında da çok ciddi bir ayrıcalık sağladığını dile getirmek mümkün. Elde edilen yakıt tasarrufu ve sağlıklı bir sürüş aynı zamanda aracın daha uzun yıllar sorunsuz kullanılmasına imkan veriyor.



Manuel vites sürüş yorgunluğunu atmak ve otomatik vitesin düşük performansından kurtulmak için, günümüze çift şanzımanlı DGS sistemi kullanılmaktadır. Son dönemlerde özellikle pek çok farklı otomobil markası, ürünü değişik araçlar için DGS sistemi çift şanzıman olarak geliştirmeye devam ediyor.