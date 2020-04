DS'ten matrix görüş sistemi

DS 3 CROSSBACK’te kullanılan DS MATRIX LED VISION farlar sürücüye önemli artılar sunacak. Kısa far işlevi için üç LED bölmesi ve uzun far işlevi için MATRIX BEAM modülü olmak üzere iki farklı bölümden oluşan farlar, DS 3 CROSSBACK’in ön yüzünün iddialı tasarımında baş rol oynuyor. DS WINGS’in her iki yanında bulunan MATRIX BEAM modülleri, ön camın üstüne yerleştirilen bir kameranın algıladığı ortama göre kademeli olarak yanıp sönen 15 bağımsız bölümden oluşuyor. Işık demeti otomatik olarak uyum gösteriyor ve bu sayede elde edilen optimum aydınlatma diğer sürücülerin gözlerini kamaştırmadan sürekli uzun farlarla seyretmeye olanak tanıyor.

Trafik Kuralları ne diyor?

Karayolları trafik yönetmeliğine göre uzun huzmeli farların yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde yakılması mecburidir. Ancak karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hallerde uzun huzmeli farlar ile seyretmek yasaktır. Uzun farlardan kısa farlara geçiş, diğer kullanıcıların ilerlemesine rahatsızlık vermemek için yeterli bir süre önce gerçekleşmeli.

Gündüz olduğu gibi, asla gözleri kamaştırmadan

Bir dizi sokak lambasının sonunda yerleşim bölgesinden çıkış levhası. Arkada, simsiyah gece. DS 3 CROSSBACK’in ön camının üstüne yerleştirilen kamera karanlığı algılar. Bilgi DS MATRIX LED VISION farlara iletilir. Kısa far işlevi için üç LED modülüne ek olarak, MATRIX BEAM modülü devreye girmekte. 15 ışık bölümü, uzun farlara geçiş için, içeriden dışarıya doğru kademeli olarak yanar. Bu kinematik bir gösteri sunar. Yol ve banketler aydınlanır. Sürüş daha güvenlidir ve sürücünün dikkati destekleniyor. Uzakta, ilk ışıklar görünür. Başka bir araç yaklaşır. Kamera algılar ve ilerleyişini takip eder.

MATRIX BEAM modülünün ışık bölümleri ortaya çıkan aracın etrafında anında sönerek kesişme anında aydınlatılmamış bir alan oluşturur. Kalan bölgelerde, aydınlatma gücünü aynen korur. DS MATRIX LED VISION sistemi böylece diğer sürücülerin gözlerini kamaştırmadan uzun farlarla seyredebilmek için 15 bölümünü ayrı ayrı kontrol ederek her iki trafik yönünde diğer araçların varlığını yönetiyor.