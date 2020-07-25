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    HaberlerOtomobil Haberleri E100'ün görselleri sızdırıldı
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    25.07.2020 - 16:45 |

    E100'ün görselleri sızdırıldı

    Model dünyada hızla büyüyen C-SUV sınıfında markayı temsil edecek. 2021 yılının ilk yarısında üretim modeli ile tanıtılması beklenen E100, yeni dizayn felsefesinin ürünü olarak tasarlanacak.

    E100'ün görselleri sızdırıldı

    SsangYong tamamen elektrikli ilk aracının prototipine ait teaser görüntüleri paylaştı. Bütün dünyada hızla büyüyen C-SUV sınıfında yer alacak E100 kodlu yeni model, 2021 yılının ilk yarısında tanıtılarak yollara çıkacak.

    Yeni elektrikli araç Ssangyong’ın yeni dizayn felsefesi ile gelecek odaklı donanıma, geniş iç mekana ve çok yönlü kullanıma uygun olarak geliştirilecek.

    Rüzgar direncini en aza indiren yeni tasarım felsefesinde ızgara tasarımı elektrikli vurgusunu öne çıkarmak üzere kapalı tutuldu. SsangYong çevreye duyarlı yaklaşımı güçlendirmek için ilk elektrikli otomobili ile birlikte üretimde tamamen alüminyumdan yapılan parçalar kullanmaya başlıyor. Böylece araç ağırlığı azaltılıp, ağırlık merkezi düşürülürken; verimliliğin artması hedefleniyor.

    E100ün görselleri sızdırıldı

    E100 proje ismi ile geliştirilen araç, Ssangyong markasını global olarak elektrikli araçlar pazarında temsil eden ilk model olacak. Güncel Korando modeline yakın boyutlarla geliştirilen model 4,44 metre uzunluğunda tasarlandı. 140 kW (190 beygir gücünde) elektrikli motora sahip olacak E100, 150 km / saat hızın üzerine çıkacak. SsangYong elektrikli modeli sınıfında en iyi ivmelenen modellerden biri olacak şekilde geliştirecek.

    61.5 kWh kapasiteye sahip batarya paketi ile 350 km menzile ulaşılabilecek. İçeride yeni nesil bilgi-eğlence sistemi yer alacak E100, Ssangyong için 2022 ve 2023'te yola çıkması beklenen diğer elektrikli motorların da öncüsü olacak.

    25 Temmuz 2020 Magazin Haberleri BülteniGünün öne çıkan magazin haberlerini sizler için derledik.
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