Ekspertiz Nedir, Ne İş Yapar? Oto Ekspertiz Raporları Nasıl Sağlanır?

İkinci el piyasasının her geçen gün daha da önem kazanması sebebiyle oto ekspertiz hizmetleri de artmış ve ikinci el otomobil alan kişilerin araç hakkında her türlü bilgiyi edinmesi sağlanmıştır. Bu sayede dolandırıcılık büyük ölçüde ortadan kalkmıştır.



Ekspertiz Nedir, Ne İş Yapar?



İkinci el otomobil alırken her kişi araç hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istemektedir. Fakat aracın eski sahipleri bazı durumlarda araç hakkında her türlü bilgiyi vermemektedir. Bu tür durumlarda da sorunları çözmek için ekspertiz hizmeti vermeye başlamıştır.



Ekspertiz firmaları, aracı ilk olarak detaylı bir şekilde muayene etmektedir. Kaportanın detaylı olarak çeşitli ölçüm cihazları ile kontrol edilmesinin ardından, iç aksama geçilmektedir. Aracın iç aksamının kusursuz olup olmadığının kontrol edilmesinin ardından da motor durumuna geçiş yapılmaktadır. Motor kontrol edilirken araç çalıştırılır ve yüksek devirde kullanım gerçekleştirilir. Bu sayede motorun kullanım ömründen, rot ayarına kadar her türlü bilgi direkt olarak ekspertiz vasıtasıyla edinilmektedir.



Oto Ekspertiz Raporları Nasıl Sağlanır?



Yetkili ekspertiz servisi tarafından gerekli ölçümlerin yapılmasının ardından bir rapor oluşturulmaktadır. Bu raporda aracın kaportasının durumundan, motor ömrüne kadar her türlü bilgi bulunmaktadır. Araç almayı düşünen kişilere verilen bu bilgilerin tamamı şeffaflıkla sunulmaktadır. Dolayısıyla araç müşterilerinin aklında herhangi bir soru bırakılmamaktadır. Hizmet sonrasında alınan raporla birlikte aracın neredeyse tüm bilgileri çıkarılmış olur. İkinci el alışverişi de bu rapora göre yapılabilmektedir.