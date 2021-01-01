01.01.2021 - 13:18 |
Elektrikli modeller için Polonya kararı!
Fransız otomotiv grubu PSA ile 38 milyar dolarlık birleşmeye imza atarak dünyanın dördüncü en büyük otomotiv şirketini oluşturan Fiat Chrysler (FCA), elektrikli modellerinin üretimi için Polonya'daki tesisine yatırım yaptı. Yapılan açıklamaya göre, 204 milyon dolarlık yatırım ile Jeep, Fiat ve Alfa Romeo'nun elektrikli modelleri Polonya'da üretilecek.
İtalyan-Amerikan ortaklı otomotiv grubu Fiat Chrysler (FCA), Polonya'daki tesisine 204 milyon dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, şirketin yapacağı söz konusu yatırım, Jeep, Fiat ve Alfa Romeo'nun elektrikli modellerini üretmek kapsamında gerçekleşecek.
FCA'nın Polonya fabrikasında üretilmesi beklenen elektrikli Jeep, Alfa Romeo ve Fiat modellerinin 2022 yılında bantlardan inmesi bekleniyor.
Fabrikada önümüzdeki yıllarda ek yatırımların yapılabileceği belirtiliyor.
FCA, Fransız otomotiv grubu PSA ile 38 milyar dolarlık birleşmeye imza atarak, Stellantis isimli dünyanın dördüncü en büyük otomotiv grubunu oluşturarak 2020'nin dikkat çeken işlemlerinden birine imza atmıştı.