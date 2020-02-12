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    12.02.2020 - 18:55 | | AA

    Elektrikli otomobillere 1,8 milyar euro fon ayırdılar

    Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, ülkede elektrikli otomobillerin satışının artırılması amacıyla 2021-2024 yıllarında teşvik primi olarak yaklaşık 1,8 milyar euroluk fon ayrıldığını bildirdi.

    Elektrikli otomobillere 1,8 milyar euro fon ayırdılar

     

    Altmaier yaptığı açıklamada, Almanya’da elektrikli otomobillerin satışını teşvikine yönelik tüketicilere ödemek için bu yıl 250 milyon euroluk fonun ayrıldığını belirtti.

    Daha fazla elektrikli otomobilin Alman yollarında olmasının ülkenin yararına olacağını belirten Altmaier, “2021-2024 yıllarında finansal planlamada yaklaşık 1,8 milyar euro tahsis edildi.” ifadesini kullandı.

    Alman hükümeti iklim koruma paketi kapsamında, Şubat ayından itibaren 40 bin euroya kadar elektrikli otomobil satın alanlara ödenen 4 bin euro teşviki 6 bin euroya, hibrit motorlu araç alan tüketicilere de 3 bin euroluk teşvik primini de 4 bin 500 euroya yükseltmişti.

    İlk olarak 2016’da ödenmeye başlayan söz konusu primlerin yarısını Alman hükümetini, diğer yarısını da otomobil şirketleri karşılıyor.

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