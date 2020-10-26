Elektrikli rekabeti kızıştırıyor

Otomotiv dünyası, her geçen gün gelişen teknolojilerin etkisine ek olarak emisyon düşürme çalışmaları ile birlikte dönüşüm yolunda önemli adımlar atıyor. Dünyada Tesla’nın öncü olarak gösterilebileceği elektrikli araç ve mobilite unsurları da bu dönüşümün en önemli aktörlerinden.

Değişen dünyada gelişen teknolojilere kayıtsız kalmayan klasik olarak adlandırılabilecek otomotiv üreticileri bu dönüşüme ayak uyduruyor. Geçtiğimiz hafta Japon üretici Toyota önemli bir vurgu yaparak artık şirketin otomotiv şirketi olmaktan çıkıp mobilite şirketi olacağını vurgulamıştı. Bu gibi pek çok marka elektrikli araçlara yaptıkları yatırımları bir üst seviyeye taşıdılar. Çin ve Amerika’nın ardından Avrupa’da da elektrikli rekabeti üst seviyeye geldi.

MALİYETLER DÜŞTÜ

LeasePlan’in yayınladığı Araç Maliyet Endeksi’ne göre, elektrikli araçlar Avrupa’nın birçok ülkesinde dizel ve benzinli araçların maliyetleriyle rekabet etmeye başladı. Avrupa ülkelerinde kompakt sınıftaki elektrikli araçlar benzinli ve dizel araçlara göre maliyetler açısından kolaylıkla rekabet eder hale geldi.

Buna göre, kompakt sınıftaki elektrikli araçların içten yanmalı araçlara kıyasla maliyetler açısından en rekabetçi olduğu ülkeler; Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İsveç, İsviçre ve İngiltere olarak sıralandı. Elektrikli araçların dizel ve benzinli araçlara kıyasla daha ekonomik olduğu iki ülke Norveç ve İtalya olarak raporda yer alırken, en yüksek kullanım maliyetlerine sahip ülke ise İsviçre oldu.

Raporda ayrıca, Türkiye’de benzinli bir otomobile sahip olmanın yakıt dahil aylık maliyetinin 509 Euro, dizel bir araca sahip olmanın aylık maliyetinin ise 547 Euro olması dikkat çekti. B- ve C segmenti araçlarda yapılan araştırmada, maliyetler arasında aracı satın alma, vergi, yakıt, sigorta, satınalma sonrası bakım maliyetleri yer alıyor.