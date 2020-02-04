En teknolojik premium SUV: DS 3 CROSSBACK

DS 3 CROSSBACK'in yeni oranları ve heykelsi tasarımı, modelin zarif sunumunu ve kendine özel inovasyonlarını yansıtıyor.



DS 3 CROSSBACK, keşfedilmemiş noktaları ortaya çıkararak kuralları yeniden yazıyor. Yenilikçi ve avant-garde tarzının yanı sıra bu çerçevedeki bir otomobil için benzeri görülmemiş bir teknoloji seviyesine sahip olması nedeniyle, çağdaş otomotiv pazarında bir öncü olarak öne çıkıyor. Model aynı zamanda oldukça etkili olan kendi kişiliğini ortaya koyarak markanın tasarım ruhuna tümüyle uyum sağlıyor.

DS 3 CROSSBACK benzersizdir



4,12 m uzunluğunda, 1,79 m genişliğinde ve 1,53 m yüksekliğinde olan DS 3 CROSSBACK, kuvvetli çizgilerini şekillendiren sağlam boyutları ile güçlü bir kişilik sergilerken kompakt boyutlar sunuyor. Önde detaylı bir şekilde biçimlendirilmiş DS WINGS ızgarası, DS E-TENSE konsept otomobilinden esinlenilen LED gündüz farları ve DS MATRIX LED VISION uzun farları, kapsamlı teknolojik özellikleri sergilerken karizmatik bir duruş ortaya koyuyor. Kaputun sağlamlığı ve segmentinin en büyüğü olan 690 mm’lik jantları, bir SUV'a yakışır şekilde ön ve arkadan görüldüğü gibi yol üzerinde güçlü bir görünüm sağlıyor. DS 3 CROSSBACK'in üst düzey özellikleri; görünmez pencere fitilleri, gizli kapı kolları ve antensiz şık tavan çizgisi gibi modeli benzersiz kılan sayısız detaylarla vurgulanıyor. Arka kısımda ise stop lambalarını birleştiren şık bir süs çıtası ve tampona entegre iki adet krom egzoz çıkışı ile (yalnızca PureTech 155 modellerinde) tasarım vurgulanıyor. DS 3 CROSSBACK, önden arkaya kadar sahip olduğu ileri teknoloji özellikleri ve tasarım diliyle, tüm duyuları harekete geçiren, olağanüstü yenilikçi bir model.

DS 3 CROSSBACK'i kişiselleştirirken keyif alacaksınız



DS 3 CROSSBACK, ilk bakışta DS 3'ü hatırlatan köpekbalığı yüzgeci ve üç renkte bulunan kişiselleştirilebilir havada duruyormuş gibi tasarlanmış tavanı ile şık, birinci sınıf ve dinamik bir SUV olarak öne çıkıyor. Üstelik rüya otomobil DS X E-TENSE’de kullanılmış olan yeni Milenyum Mavisi de dahil olmak üzere 10 gövde rengi ve 10 jant seçeneği sunuluyor. Farklı tasarım konseptleri ve renk seçenekleri ile, çok çeşitli dış tasarım kombinasyonlarına izin veriyor ve aynı zamanda birçok kişiselleştirme seçeneği sunuyor.

Muhteşem gizli kapı kolları



DS 3 CROSSBACK, kategorisinde gizli kapı kollarına sahip ilk modeldir. İlk olarak 2018 yazı başında DS X E-TENSE otomobilinde sunulan bu özel teknoloji, otomobilin şık tasarımını korurken hafif avant-garde bir hava da yaratır. Yalnızca kullanıcılar ihtiyaç duyduğunda görünen kollar, diğer zamanlarda gizli kalır (otomobil hareket halindeyken veya park halindeyken). Dahası, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi (ADML PROXIMITY) ile kapıların kilidini açmak ve dört kapı kolunun otomatik olarak ortaya çıkmasını sağlamak için otomobile doğru yürümeniz yeterlidir (1,5 metre mesafeden). Siz uzaklaştığınızda kollar geri çekilir ve otomobil onaylayan ‘bip’ sesiyle tekrar kilitlenir.

DS 3 CROSSBACK kendine özgü bir kişiliğe sahip



DS'in yeni premium kompakt SUV’u, markaya özgü kimlik özelliklerini kullanıyor olsa da aynı zamanda orijinal olmayı amaçlıyor. Kompakt boyutları, daha doygun renklere sahip gövde renkleri açısından bir adım daha ileri gidilmesine ve ışıktan daha fazla faydalanmasına izin verirken, daha büyük otomobiller genellikle uyumlu renkler gerektirir. Bu formül aynı zamanda, örneğin deri koltuklar için saat kayışı tasarımı, kaplanmış orta konsol ve elbette DS'e ve otomobil dünyasına özgü dekoratif bir dikiş olan inci dikişleri gibi DS kimliğini bulduğumuz iç mekan için de geçerlidir. DS 3 CROSSBACK, büyüklüğü ve segmenti göz önünde bulundurmak suretiyle özel renkler ve tasarımla işçiliğin tüm değerlerini somutlaştırır. Bununla birlikte, belirli noktalar üzerinde çalışmak için özel bilgi gerekir. Örneğin, derinin işlenme şekli makineler ile elde edilemez ve DS’in tipik özelliklerinden olan saat kayışı tasarımı döşeme uzmanları tarafından el işçiliği ile üretilir. İlk olarak Divine DS konsept otomobilinde test edilen bu uygulama, daha sonra seri üretim hacmine uyarlanmıştır. Seri üretime almadan önce, konsept otomobillerinde bulunan özelliklere verilen tepkiler sık sık test ediliyor. Hayaller ve gerçekler arasında bağlantı kuruyor, ancak bunun için sunulan seçeneklerin hedef kitle tarafından talep ediliyor olması gerekiyor.



Beş DS Tasarım Konsepti



DS 3 CROSSBACK, sürücünün arkasına yaslanıp rahatlayabileceği ortamlar olan beş DS Tasarım Konsepti sunuluyor:



DS BASTILLE



DS 3 CROSSBACK So Chic versiyonunun standart tasarım konseptidir. Dışarıdan bakıldığında ön ızgara parlak siyahtır. DS BASTILLE Tasarım Konsepti; size otomobilinizi kullanırken etkileyici malzemeler, Bronz süslemeler ve saten krom “Clous de Paris” düğmelerle kişiliğinizi ifade etme fırsatı sunar. Desenler dokulu, kumaşlar işlemeli ve süslemeler altın ya da gümüş rengidir. Dikkatinizi çekmenin veya şık imajınızı desteklemenin harika bir yolu, isteğe bağlı bazalt siyahı deri döşeme seçmektir.

DS PERFORMANCE Line



DS 3 CROSSBACK PERFORMANCE Line versiyonunun standart tasarım konseptidir. Sportif bir görünümü zarafetle birleştirir. Bu tasarım konsepti; dokulu mat metalik siyah DS Wings, parlak siyah ön ızgara ve motor kaputunun önünde, ön kapılarda ve bagaj kapağında PERFORMANCE Line armaları gibi dış özelliklere sahiptir. İç kısımda, bazalt siyahı Alcantara® PERFORMANCE Line döşeme ve kişiselleştirme özellikleri, bu “benzersiz bazalt örgü” kaplaması ile de işlenebilen tasarımın özgünlüğünü ortaya koyar.

DS RIVOLI



Tüm bunlar aynı adlı Paris sokağının lüks yönünü ve bu zarif Paris mahallesinin prestijli ortamını yansıtır. Dış tarafta, krom daha baskındır (radyatör ızgarası, bagaj kapağındaki süs çıtaları ve DS Wings). Net bir uyuma sahip olan iç mekanda ise orta konsolda ve kapı içlerinde bulunan “baklava dikişli” inci grisi deri kaplama bulunur. Tasarımın tamamı çok etkileyicidir. Özellikle de Clous de Paris giyoş motifi süslemeler ve isteğe bağlı olarak sunulan inci grisi deri kaplı direksiyon simidi (çeperi, kolları ve havayastığı kapağı) otomobilin iç mekanını en ufak ayrıntısına kadar uyumlu hale getirir. DS 3 CROSSBACK So Chic versiyonunda isteğe bağlı olarak sunulur.

DS OPERA



DS Automobiles burada, ünlü Garnier opera binasının prestijinden ilham alarak, saat kayışı tasarımlı koltuklar ile bazalt siyahı Art nappa deri kullanmıştır. Ayrıca orta konsolda küçük inci taneleri gibi görünen dekoratif bir süs dikişi olan “inci dikişi” motifini bulabilirsiniz. Bu tasarım konsepti de birçok deri vurgusu ile öne çıkar (vites seçim kolu, tüm direksiyon simidi) ve DS 3 CROSSBACK'in en lüks yönlerini sunar. DS 3 CROSSBACK So Chic versiyonunda isteğe bağlı olarak sunulur.

LA PREMIERE Özel Seri



DS müşterileri, DS 3 CROSSBACK LA PREMIERE’in lansmanıyla markanın tüm uzmanlığından yararlanabilir. Piyasaya sürülen bu versiyon, DS OPERA Art Rubis adlı benzersiz bir tasarımla iç mekanı daha da lüks hale getiren çok kapsamlı bir donanım seviyesine sahiptir. Bu tasarım, orta konsolda ve kapı içlerinde yakut rengi Art Nappa Deri'nin yanı sıra aynı renkteki “Saat Kayışı” döşemesine sahiptir. Son olarak, LA PREMIERE versiyonunun DS Automobiles tarafından tüm güvenlik donanımlarının ve sürüş destek sistemlerinin standart olarak sunulduğu tek versiyondur.

Bazalt örgü: DS'e özel



Bu döşeme, yalnızca DS 3 CROSSBACK'in DS PERFORMANCE Line versiyonlarında bulunur. Suni deri şeritlerin kumaşla bir araya geldiği, normalde elle örülen ve DS Automobiles’in tedarikçisinin desteğiyle kısmen makine ile üretimini başardığı Fransız üretimi bir tasarımdır. Bazalt örgü aynı zamanda özel ve sportif bir tasarımı ortaya koyarak benzersiz bir imza yaratır.

Otomobil içi yaşam : şık ve konforlu bir iç mekan

Sofistike tasarım, detaylara gösterilen özen ve teknoloji, DS yaşam alanlarının DNA'sını oluşturur. Marka, DS 3 CROSSBACK tasarımında devamlılığı tercih ederek, DS 7 CROSSBACK’in merkezi konsol tasarımı gibi özelliklerini sürdürmeyi tercih etmiştir. Zarif ve üst düzey konsolda; vites seçim kolu, düğme grubu, anahtarsız çalıştırma düğmesi ve sürüş modu seçimi tuşu bulunur.

Ses yalıtımı kavramı, DS 3 CROSSBACK'in geliştirilmesinden sorumlu mühendisler için çok önemli bir konu olmuş, kapılardaki panellerin kalınlığını artırmak, kalınlaştırılmış cam kullanmak ve akustik bir ön cam kullanmak gibi çeşitli teknik çözümler benimsenmiştir. Bu tip bir yalıtıma sahip DS 3 CROSSBACK, kategorisinde benzersiz akustik konfor sunar. Yolcular, DS LOUNGE etkisinden tam olarak faydalanabilir. Ayrıca DS ekipleri, ses sisteminin tasarımından sorumlu Fransız FOCAL şirketi ile olan ortaklığını yinelemiştir. DS E-TENSE ve DS X E-TENSE konsept otomobillerinin yanı sıra DS 7 CROSSBACK’in Hi-Fi sistemlerinin geliştirilmesinde yer aldığı için markayı çok iyi tanıyan FOCAL, DS mühendisleri ve teknisyenleri ile birlikte özellikle markanın modellerine özel tasarlanan otomotiv Electra® imzasını geliştirdi. Olağanüstü bir ses deneyimi için 12 hoparlör ve 515 W gücünde amplifikatör ile donatılmış bu sistem, yolcu bölmesinde ideal bir şekilde yayılmış ve yerleştirilmiş hoparlörler sunar. Örneğin arka tweeter hoparlörler, dengeli bir ses verilmesine yardımcı olmak üzere köpekbalığı yüzgeçlerinin içine yerleştirilmiştir. DS 3 CROSSBACK, en iyi sahnelere layık benzersiz bir akustik tasarıma sahiptir.

Son derece üstün nitelikli bir yolcu bölmesi



Orta konsol, Alcantara® veya rakipsiz bir kalitede nappa deri gibi üst düzey malzemelerle kaplanabilir. Tıpkı DS uzmanlığı gibi detaylara gösterilen özeni kusursuz bir şekilde ortaya koyan yüzey ve hacim işlemi, her grafik ayrıntıda ve aynı zamanda iç tasarım özelliklerinin merkezinde de bulunabilir. Böylece dokunmatik tuşlara sahip olağanüstü orta konsol, orta ve yan hava çıkışları (şık bir panel sunmak ve tasarımını vurgulamak için kapıların içine yerleştirilmiştir) ve ekranların yerleşimi; yolcuları hayatın güzel olduğu hem dingin hem de lüks bir teknoloji dünyasına sürükler. Büyük ve iyi tasarlanmış yolcu bölmesi, çeşitli depolama seçenekleri, kablosuz cep telefonu şarj noktası, bardak tutacakları ve kayar bir kol dayanağı sunar. Dirsek mesafesi, tavan yüksekliği ve diz mesafesi açısından ön ve arka genişlik mükemmeldir. Katlanan arka koltuklar, 350 litrelik bagaj hacmini 1050 litreye çıkarmanızı sağlar ve kompakt görünüşüne rağmen aracın geniş bir yükleme alanı sunabileceğini gösterir.

Geniş ekipman yelpazesi



DS 3 CROSSBACK'in mimarisi, yüksek bel çizgisi ve arka yan hava yastıklarını da içeren toplam 8 hava yastığıyla koruyucu olacak şekilde tasarlanmıştır. Chic isimli giriş seviyesindeki DS 3 CROSSBACK, lastik basıncı izleme sistemi, fren dağıtıcılı ABS, ESP, Aktif Güvenlik Freni, Aktif Şerit Takip Yardımcısı, Hız Sınırı Yardımcısı, Trafik Levhası Yardımcısı, Hız Sabitleyici ve Sınırlayıcı, Otomatik Uzun Far Yardımcısı,ve yokuş kalkış desteği gibi çeşitli çağdaş aktif ve pasif güvenlik sistemleriyle donatılmıştır. Gizli kapı kollarının, dijital gösterge paneli gibi tüm modellerde standart olarak sunuluyor. DS'in yeni SUV’u, bazıları DS 7 CROSSBACK'ten gelen çok çeşitli yenilikçi teknolojik çözümleri de barındırıyor.



Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, yaklaşmaya duyarlı gizli kapı kolları, ön ve arka park sensörleri, geri görüş kamerası, karartılmış arka ve arka yan camlar, elektrikli katlanır ve logo projeksiyonlu dış dikiz aynaları, LED stop lambaları, DS MATRIX LED VISION farlar, LED arka aydınlatma grubu, dokunmatik LED iç mekan aydınlatması, otomatik kararan ve çerçevesiz iç dikiz aynası, otomatik klima, deri direksiyon, 7 inç (17.8 cm) merkezi medya ekranı, akıllı telefon entegrasyonu, 7 inç (17.8 cm) dijital gösterge tablosu, kablosuz cep telefonu şarj fonksiyonu ve 17 inç hafif alaşım jantlar gibi donanımlar standart olarak sunulur. PERFORMANCE Line versiyonu, Alcantara® “bazalt örgü” ve 17” “Dubai” jantlar gibi özel dış detaylar ve farklı iç renklerle sportif görünüme odaklanır.

Yüksek yoğunluklu koltuklar



DS 3 CROSSBACK'te sürüş yapmak, daha yüksek segmentlerde bulabileceğiniz bir konfora sahip bir otomobile binmek anlamına gelir. Yüksek yoğunluklu köpük kullanımından dolayı, döşemelerden başlayarak eşsiz bir konfor sunar. Zarif hatlı sürücü ve yolcu koltukları, süresi ne olursa olsun her yolculukta maksimum rahatlık sunan ve koltuk minderlerini zaman içinde en iyi düzeyde tutan bu yeniliğe sahiptir. İsteğe bağlı olarak sunulan elektrikli, ısıtmalı ve masaj işlevli koltuklar tercih edilebilir. Harekete geçtikten sonra, “yumuşak” süspansiyon her DS modeline özeldir ve DS 3 CROSSBACK'i gerçek bir altın standart haline getirir.

Yolda : Her formda sürüş keyfi

DS 3 CROSSBACK, sizi konfor ve performans arasında seçim yapmaya mecbur bırakmaz. Yeni platformu ve marka uzmanlığı ile iki ihtiyacın da en iyisini sunar.



DS 3 CROSSBACK, segmentindeki sınırları zorlayarak yaklaşık 4 metrelik (4,12 m) araçların çok yönlülüğünü ortaya koyuyor. Sürüş deneyimi, siz daha otomobile yaklaşırken başlamış olur. DS 3 CROSSBACK'in kapı kolları, siz 1,5 metre mesafeye kadar yaklaştığınız anda, anahtar hala cebinizdeyken dışarı doğru açılır. Böylelikle otomobil sizi yola çıkmaya davet eder. Standart olarak tamamen dijital bir gösterge grubunu da içeren lüks kabinin içine oturduğunuzda, ileri teknoloji deneyimini yaşamaya devam edersiniz. Deri ve Alcantara® gibi birinci sınıf malzemelerle yapılan mükemmel kaplamaya ve son derece modern tasarıma hayran kalacaksınız. İsteğe bağlı olarak elektrikli kumandaya sahip yüksek yoğunluklu köpük dolgulu sürücü koltuğu, yolculuk ne kadar uzun olursa olsun maksimum konfor sunar. Bu sürücü koltuğu, tıpkı tamamen deri direksiyon simidi (DS'e özel simidi ve hava yastığı kapağı da deri kaplı olan) gibi ayarlanması kolay olduğu için önemli bir özelliktir. Direksiyonun arkasında rahat yerinizi aldığınızda, DS 3 CROSSBACK'in olağanüstü yol performansını görmek için Start düğmesine basmanız yeterlidir.

Yeni bir platform



DS'in yeni SUV’u, Groupe PSA’nın yeni çok enerjili CMP (Ortak Modüler Platform) mimarisinde geliştirilen ilk araçtır). Hem performans hem de konfor için tasarlanan bu otomobil, büyük tekerlekleri ve orta dereceli ağırlığı ile sürüş zevkinde yüksek standartları belirler. Direksiyon ve yol hissi, araç hızından veya motor türünden bağımsız olarak hassastır. PureTech 130 ve 155 hp motorlar 8 ileri oranlı elektronik kontrollü bir tam otomatik şanzımanla (EAT8) eşleştirilmiştir. Prensip, BlueHDi 130 dizel versiyonu için de aynıdır. Benzinli için 3 silindir ve dizel için dört silindirli olan tüm bu motorlar turbo beslemelidir. Makul düzeyde yakıt tüketimi sunarak yüksek performansta standartları belirlemek üzere geliştirilmiştir. Sürücü yoldayken bu modern güç aktarma organlarının ruhunun yanı sıra, sınıfında yeni bir standart oluşturan DS 3 CROSSBACK'in olağanüstü ses izolasyonunu da algılar. Harika bir yol tutuşu sağlayan DS 3 CROSSBACK, mükemmel ayarlanmış süspansiyon ve virajlarda kontrollü olarak yana yatma karakteri ile sürüş keyfi için tam puan kazanıyor. Direksiyonda olduğunuz sırada, otomobilde bulduğunuz üstün özellikler ve her yönden üstün bir sürüş ile kendinizi piyasadaki daha üst segment bir otomobildeymiş gibi hissediyorsunuz. Dönüşlerde veya arka arkaya gelen keskin virajlarda, gövde hareketleri sınırlıdır ve ağırlık transferleri iyi kontrol edilir. DS 3 CROSSBACK, konfor ve performans arasında ödün vermeden keyifli ve rahat bir sürüş sunar. Ayrıca birçoğu bu otomobil kategorisinde yeni olan ve zaten olağanüstü olan niteliklerini daha da güçlendiren çok çeşitli sürüş yardım sistemleri içerir. Şeritte konumlandırma yardımcısına sahip adaptif hız sabitleme sistemli DS 3 CROSSBACK, akıllı park sensörleriyle 2. seviye yarı-otonom sürüşü daha da yaygın hale getiriyor. Sürücüler geceleri DS MATRIX LED VISION farları ile neredeyse sürekli olarak uzun farları kullanabilirler. Matrix Beam modülleri, diğer sürücülerin gözünü kamaştırmadan öndeki yolu etkin bir şekilde aydınlatmak için, segmentleri çevreye uygun olacak şekilde gerektiği gibi açıp kapatarak ışık huzmesini şekillendirir. Sonuç olarak, sürücü DS 3 CROSSBACK'te maksimum güvenliğin keyfini çıkarır.

Teknoloji : DS 3 CROSSBACK en iyisini sunuyor

DS 3 CROSSBACK, bazıları DS 7 CROSSBACK'ten gelen ve kategoriye özel olan geniş bir yenilikçi teknolojik çözüm yelpazesine sahiptir. DS, bu yeni SUV’un verdiği üst sınıf hissini güçlendirmek amacıyla, genellikle üst kategorilerde görülen aksesuarları kullanarak bu segmente birçok yenilik getiriyor.

DS MATRIX LED VISION: gözlerinizi kamaştırmadan yanan uzun farlar



Bu benzeri görülmemiş sistemde Matrix Beam teknolojisine sahip en yeni nesil tam LED farlar kullanılır. Işık hüzmeleri, çevreye göre otomatik olarak ayarlanır. Böylece sürücüler, diğer yol kullanıcılarının gözünü kamaştırmadan ışıklarını her zaman “uzun far” ile aydınlatabilirler. DS MATRIX LED VISION, “kısa far” fonksiyonunu kapsayan üç LED modülünün yanı sıra her projektörde 15 segmente bölünmüş bir bloğa sahiptir. Ön camın üst kısmında bulunan bir kamera tarafından tespit edilen sürüş koşullarına göre, bloğun LED'leri kademeli olarak parlaklaşır ve kararır. DS MATRIX LED VISION, yaklaşmakta olan veya öndeki sürücülerin gözlerini kamaştırmadan yolun büyük ve geniş bir bölümünü aydınlatır. Aynı zamanda bu araç sınıfında daha önce hiç görülmemiş bir güvenlik ve sürüş konforu sunar. DS 3 CROSSBACK, sektöründe bu kadar yüksek bir aydınlatma standardı sunan tek otomobildir.

DS DRIVE ASSIST: Seviye 2 otonom sürüş



Dünyada ilk defa DS 7 CROSSBACK'te piyasaya sunulan bu sistem, sürücü ve yolcular için optimum güvenlik seviyesi sağlar. Çok fonksiyonlu kamerası ve radarı sayesinde, sistem Adaptif Hız Sabitleme Sistemini Şeritte Konumlandırma Yardımcısına bağlar. Öndeki araçla olan mesafesini otomatik olarak ayarlar ve sürücünün ellerini direksiyonda tutması gerekse bile, DS 3 CROSSBACK şeritte kalır ve trafik akışını bağımsız olarak takip eder. Sahibinin sürüş alışkanlıklarını tanıyan DS DRIVE ASSIST, otomobili yol üzerinde merkezi olarak konumlandırır. Tamamen güvenli ve özellikle trafik sıkışıklığında çok işe yarayan bu işlev, sürücünün dur-kalk koşulları ve hatta otomobilin yoldaki çizgisi konusunda endişelenmesine gerek olmadığı anlamına gelir. Araç, zekası sayesinde potansiyel olarak önerilen hızı aşmadan aracın sollama sırasında (göstergenin aktif olması şartıyla) öndeki araca yaklaşmasını sağlar.

DS PARK PILOT: Bırakın, sizi büyülesin



Bu yeni nesil park yardımcısı sayesinde, artık ayak ve ellerinizi kullanmadan park etmek mümkün. Sistemin sürücünün belirli bir yere park edip edemeyeceğini gösterebilmesi için, DS 3 CROSSBACK’in söz konusu yerin önünden en fazla saatte 30 km hızda geçmesi yeterlidir. Eğer ekran park etmenin mümkün olduğunu gösteriyorsa, sürücü “Park Yardımı” düğmesine basar ve aracın direksiyon kontrolünü, yönünü, hızını ve frenini kendi kendine kontrol etmesini sağlar. Bu sistem sadece pratik olmakla kalmaz, aynı zamanda park etme sırasında güvenliği de artırır. Zira otomobil, çevrede doğrudan bir engel tespit ederse hemen durabilir. DS PARK PILOT, yalnızca otomatik vitesli DS 3 CROSSBACK'te ve isteğe bağlı olarak sunulur.

DS SMART ACCESS*: Akıllı telefonunuzu kullanarak DS 3 CROSSBACK’inizi paylaşın



MyDS uygulamasındaki DS SMART ACCESS özelliği ile araç paylaşımını açabilirsiniz. DS SMART ACCESS işlevi, araç sahibinin bir arkadaşına veya aile üyesine (aynı anda en fazla beş kişi) erişim sağlamasını, bu kişilerin de araç sahibinin tanımladığı bir zaman diliminde arabanın kilidini kaldırıp telefonlarıyla aracı açabilmesini sağlar. Sistem, GSM şebekesi olmasa bile Bluetooth® kullanarak çalışmaya devam eder ve piyasada benzersiz performans sergiler.

*Türkiye’de ilerleyen dönemlerde sunulacaktır

Aktif Şerit Takip Yardımcı sistemi : Doğru şeritte kalın

Sistem, şerit ve yol kenarı işaretlerini algılayan ön camın üstündeki bir kamera yardımıyla, istenmeden şerit değiştirme riskini algıladığı anda sürücüyü uyarır ve gerekirse aracın gidiş yönünü düzeltir. Doğal olarak, sürücünün iki elini de direksiyonda tutması ve ESC fonksiyonunun açık olması gerekir.

Aktif Güvenlik Freni: Yeni nesil acil durum freni



Otomobil, olası bir çarpışma tespit ederse, çarpışmanın ciddiyetini önlemek veya sınırlamak için bağımsız olarak maksimum frenleme gücü uygulayabilir. Otonom acil fren durumunda, sürücü gaz pedalına basarak istediği zaman kontrolü yeniden kazanabilir.

Sürüş pozisyonu: %100 dijital



Modern ve sezgisel olan dijital gösterge paneli, sürücünün çok çeşitli sürüş bilgileri görüntülemesini sağlar. Bu panelleri renkli bir sanal gösterge paneli tamamlar ve navigasyon sistemi kullanımdayken izlenmesi gereken hız, yol işaretleri veya rota gibi bilgileri görüntülemek için gösterge panelinin üzerinde izlenebilir Bu donanım sayesinde, sürücü bütün hayati bilgileri göz seviyesinde görebilir.

Özellikler dizisini, HD formatında ve 10,3 inç büyüklüğünde bir eğlence dokunmatik ekranı tamamlar.