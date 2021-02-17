Ferrari’ye BBC TopGear’dan iki ödül birden

Geçmiş yıllarla birlikte BBC Top Gear tarafından 18’inci kez ödüle layık görülen Ferrari, böylelikle büyük bir başarıya daha imza atmış oldu.

Ferrari’nin BBC TopGear Ödülleri’ndeki başarısı, 812 GTS ve SF90 Stradale ile devam ediyor. BBC TopGear’dan 18’inci kez ödül alan Ferrari, bu sefer iki farklı kategoride rakiplerini geride bıraktı. Ödüller hakkında konuşan jüri üyeleri değerlendirmelerinde; üstü açılabilen spor otomobillerin en hızlıları arasında yer alan Ferrari 812 GTS için “Duyguları harekete geçiren, performansı kadar hırçın sesiyle de büyüleyen V12 silindirli motorla donatılan herhangi bir otomobil muhteşem olurdu. Ancak konu bu hırçın canavarı kullanmak ve ona hükmetmek olduğunda; hızlı vites değiştiren şanzıman ve son derece hassas gaz tepkilerine sahip güçlü ve hırçın bir motor her vites geçişinde inanması güç bir heyecan fırtınasına neden oluyor” şeklinde konuştu.

“Yılın Çevreci Savaşçısı” olarak ödüllendirilen Ferrari’nin ilk seri üretim PHEV (Plug-in Hibrit Elektrikli Araç) üstü açılabilen modeli SF90 Stradale için yapılan değerlendirmede ise “Ferrari, LaFerrari’den sonra SF90 Stradale ile büyük bir

sıçrama yaptı. 2020’de çok şey oldu, buna rağmen işe elektrik enerjisi kullanarak gidip gelebileceğiniz, hafta sonunun da keyfini çıkartabileceğiniz çekici bir Ferrari, yılı anında tersine çevirip tekrar muhteşem bir yıla dönüştürdü” ifadelerini kullandılar.

812 GTS, Ferrari’nin tarihi başarılarla dolu V12 Spider’ın mirasını devam ettirirken; markanın ilk seri üretim PHEV (Plug-in Hibrit Elektrikli Araç) üstü açılabilen modeli SF90 Stradale ise yepyeni bir segmenti oluşturmasıyla dikkatleri çekiyor.